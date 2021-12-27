Türkiye Gazetesi

Türkiye Fair Play Ödülleri sahiplerini buldu. Pandemi sebebiyle farklı illerde düzenlenen törenlerin ilk ayağı İstanbul ve Ankara'da gerçekleşti. TMOK Genel Sekreteri Neşe Gündoğan ve TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı Erdoğan Arıpınar'ın da hazır bulunduğu Olimpiyatevi'ndeki sade törende Prof. Dr. Hasan Kasap'ın Kariyer dalındaki Şeref Diplomasını Komisyon üyesi yazarımız Hasan Sarıçiçek, Fair Play Büyük ödülünü ise TMOK Genel Sekreter Yardımcısı Yalçın Aksoy takdim etti.

ARIPINAR, "İYİLİK HIZLA YAYILIYOR"

TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı Erdoğan Arıpınar, "TMOK olarak Türkiye’nin dört bir yanına yaymaya çalıştığımız Fair - Play ruhunun en iyi temsil edildiği davranış ve projeler Türkiye Fair Play Ödülleri sayesinde onurlandırılıyor ve birer rol model olarak sunuluyor. Tüm ödül kazananları kutluyor, ülkemizde Fair - Play’in bir yaşam biçimi olarak benimsenmesini temenni ediyorum” açıklamasında bulundu.

SARIÇİÇEK, "ÖRNEK HAREKETLER"

Fair Play ruhunu yansıtan davranış ve projelerin ödüllendirildiği törende Fair Play Komisyonu Üyesi Hasan Sarıçiçek, "Hocamız Hasan Kasap gibi Fair - Play değerlerini bir tarz haline getiren kişi ve kuruluşları topluma örnek göstermek ve ilham olmalarını sağlamak amacıyla verdiğimiz Türkiye Fair Play Ödülleri’ni birbirinden kıymetli davranış ve projeleriyle kazanan kişi ve kuruluşları gönülden kutluyorum” dedi.

ÇELEN'E ÖDÜLÜNÜ YILMAZ VERDİ

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen'e büyük ödülü Fair Play Başkan Yardımcıları Remzi Yılmaz, Prof. Dr. G.Sezen Balçıkanlı ile Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. İbrahim Yıldıran takdim etti. Ankara'daki görkemli törende Prof. Dr. Yıldıran, "Suat Çelen hem öğrencimiz, hem de ülkemizin yetiştirdiği en önemli spor insanlarından biri. Sıra dışı bir şahsiyet. Biz cimnastikte sadece şampiyonlar yetiştirmiyoruz aynı zamanda ahlaklı gençler ve örnek spor adamları yetiştiriyoruz. Dolayısıyla bu ödülü gerçek sahibine vermekten çok mutluyum. Çelen, Kasım ayında Uluslararası Cimnastik Federasyonu (FIG) asbaşkanlığına seçilmiş. Tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi.



