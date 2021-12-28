Türkiye Gazetesi

Ligin ilk yarısının son maçına İttifak Holding Konyaspor deplasmanında çıkan Beşiktaş, İstanbul'a puansız döndü. Maçın başından itibaren çekişmeli giden maç, Konyaspor'un 90. dakikada kaydettiği gol sonrası siyah-beyazlı takımın mağlubiyeti ile son buldu. Önder Karaveli, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Konyaspor'u aldığı galibiyetten ötürü tebrik etti. Karaveli, "Beşiktaş oyunu bundan çok daha güçlü bir oyun olmalı" açıklamasını yaptı.

"İKİ TAKIMIN DA DENGELİ OYNADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Yeşil-beyazlı ekibin ligdeki konumunu hak eden bir oyunu ortaya koyduğunu anlatan Karaveli, şöyle konuştu:

"Konyaspor'la ilgili yaptığımız analizlerde beklerini kullanmaya çalışan, ön tarafta da hızlı oyuncularıyla pozisyonlar bulan ve kompakt oynayan bir takım olduğunu biliyorduk. En başından onları durdurmayı planladık. Biraz daha ön alanda tam baskı olmasa da rakibi caydırıcı bir yerleşim düşünmüştük. Maçın başından itibaren bu, düşündüğümüz kadar ön alanda olmadı ama alan savunulmasını oyuncularımızın doğru yaptığını düşünüyorum. Konyaspor'un özellikle maçın ilk yarısında çok etkili pozisyonlar bulduğunu, oyununu coşkulu, etkili oynayabildiğini düşünmüyorum. Bizim açımızdan baktığımızda da öyle çok zengin bir oyun değildi. Hücum açısından özellikle çok zengin bir oyun değildi. İki takımın da karşılıklı, dengeli oynadığı bir oyun olduğunu düşünüyorum."

Karaveli, maçın ilerleyen bölümlerinde oyuna müdahalelerde bulunduğunu hatırlatarak, rakibin de buna karşılık verdiğini anımsattı.

"BEŞİKTAŞ'IN OYUNU BUNDAN ÇOK DAHA İYİ OLMALI"

Oyuna giren futbolcuların yüksek katkı veremediğine işaret eden Karaveli, şunları kaydetti:

"Oyuna giren iki oyuncumuzdan özellikle hücum açısından katkı alamadık. Bu da oyunumuzu geliştirmek, biraz daha rakip alana götürmek yerine rakibin de yaptığı değişikliklerle oyunun biraz daha bizim kalemize doğru dönmesine neden oldu. Ama ben oyunun tamamında iki takımın da yüksek seyir zevki olmayan bir oyun oynadığını düşünüyorum. İki takım da son derece dengeli götürmeye çalıştı. 90'ıncı dakikada verdiğimiz bir pozisyon... Ön tarafta sonlandıramadığımız, ceza sahası içinde, hatta kale sahası içinde daha kalabalık olduğumuz pozisyonda gol yedik. Yoğun maç trafiğinin her iki takımı olumsuz etkilediğini düşünüyorum. Oynanan oyunun daha yüksek seviyede olması gerekirdi. Beşiktaş oyunu bundan çok daha güçlü bir oyun olmalı. Bundan çok daha iyi bir oyun olmalı. Gelişmesi ve geliştirilmesi gerekiyor. Oyuncuların da seviyelerini daha yukarıya en kısa zamanda taşıyacağız."

KARAVELİ'DEN HAKEM AÇIKLAMASI

Karaveli, bir basın mensubunun maçın hakeminin performansına ilişkin sorusuna, "Hakemlerle ve kararlarıyla ilgili konuşmak istemiyorum." diye cevap verdi.

Beşiktaş'taki kariyeriyle ilgili bir soru üzerine ise Karaveli, "Kendi açımdan değerlendirdiğimde Beşiktaş Kulübünün çalışanıyım. Beşiktaş Kulübü bana bir görev vermişti, onu sürdürdüm. Daha sonra da Sergen hocamızın ayrılmasıyla beraber A takımda bir görev verdi ve onu da mümkün olduğu kadar iyi, doğru ve en net şekilde yapmaya çalışıyorum. Belirsizlikle ilgili bir durum yok aslında. Kulübümüz bununla ilgili en doğru ve en net kararı bir an önce verip zaten bununla ilgili açıklama yapacaktır, en kısa zamanda. Beşiktaş, en doğru organizasyona en kısa zamanda ulaşacak. Hiç şüpheniz olmasın." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de sezonun ilk yarısı sona erdi Spor Toto Süper Lig'de İlk yarıyı son bulurken, Trabzonspor lig, 46 puanla lider tamamladı.

Karaveli yönetimindeki Beşiktaş, ilk yenilgisini Konya’da aldı Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında İttifak Holding Konyaspor'la karşılaşan Beşiktaş, 1-0'lık skorla mağlup oldu.