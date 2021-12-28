Türkiye Gazetesi

Ligin ilk yarısı biterken şampiyonluğun 1 numaralı favorisi olan Trabzonspor’da transfer hareketliliği yaşanıyor. Sakatlıklar sebebiyle kadrosuna 3 takviye daha düşünen bordo mavililer, yerli pazarının kalburüstü oyuncularını listesine almıştı. Fenerbahçe’nin de gündeminde olan Başakşehirli Edin Visca açıkça dillendirilirken Alanyaspor’un kanat oyuncusu Efecan Karaca da gündemdeydi.

TAKAS HESABI

Gervinho’nun sakatlığı sonrası bonservisi elinde olan Koussai’yi renklerine bağlayan Karadeniz ekibi, uzun vadeli yatırım planı olarak Antalyaspor’un yükselen değeri Doğukan Sinik’i de listesine ekledi. Hem kanatta hem de 10 numara bölgesinde oynama özelliğine sahip 22 yaşındaki oyuncu için yönetimin planı verim alınamayan Yunus Mallı ve Trondsen gibi isimleri takasta kullanmak.

1,6 MİLYON AVRO

Antalyaspor ile 2024’e kadar mukavelesi bulunan Doğukan Sinik’in güncel piyasa değeri 1,6 milyon avro. Genç isim bu sezon 14 maçta 1 gol, 1 asistle oynadı.

Avcı'nın ustalık eseri: Trabzonspor'dan müthiş istatistik Abdullah Avcı yönetimindeki Karadeniz ekibi, en yakın takipçisine 10 puanlık fark atarken ilk 10'daki takımlara karşı 5 galibiyet ve 4 beraberlik aldı, liderliği sonuna kadar hak etti.

Abdullah Avcı'ya 'çırak' çelmesi: Trabzonspor Başakşehir'le yenişemedi Seyir zevki yüksek karşılaşmada her iki takım da üç puan için yüklense de kazanan çıkmadı. Karadeniz ekibinde Dorukhan ve Cornelius’un vuruşları direkte patladı. Lider devre arasına iki puan kayıpla girdii