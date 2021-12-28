Türkiye Gazetesi

Yalımcan SARPYEL

Ara transfer dönemi için listesini kesinleştiren Galatasaray dün itibarıyla harekete geçmeye başladı. Ofansif gücünü arttırmayı hedefleyen sarı kırmızılılar, uzun süredir takibe aldığı Ola Solbakken konusunda kararlı. Scout ekibinin olumlu rapor verip “Jokerimiz olur” dediği 23 yaşındaki oyuncu sağ kanatta da sol kanatta da görev yapabiliyor. Futbolcunun sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması da yönetimin elini güçlendiriyor. Devre arasında uygun bir rakama transferi mümkün görünüyor.

GEDSON'DA SONA DOĞRU

Cepte görünen bir diğer devre arası transferi ise Gedson Fernandes olacak gibi. Benfica’nın satış listesine koyduğu ancak Galatasaray’dan başka bir kulübe gitmeyeceğini bildiren Fernandes konusunda sona gelindi. Başkan Burak Elmas’ın bizzat yürüttüğü görüşmelerde Portekiz temsilcisine iki taksitle ödemek kaydıyla 5 milyon avro teklif edildi. Ayrıca bir sonraki satıştan da pay içeren madde önerildi. Benfica yönetimi düşünmek için süre istedi. Fernandes’in 2023’te mukavelesi bitiyor.

11 GOL, 8 ASİST

23 yaşındaki olan ve her iki kanatta da görev alabilen sağ bek orijinli Solbakken’in 2020-21 sezonunda toplam 36 maçta 11 gol ve 8 asistlik bir performansı var.

Galatasaray Mustafa Muhammed'in bonservisini aldı Galatasaray Kulübü, Mısırlı golcü Mustafa Muhammed ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığını açıkladı. Opsiyonu 4 milyon dolar olarak açıkladı.

Galatasaray'da 'yine' operasyon: Hem gelenler hem gidenler olacak Gedson Fernandes'i bitirmek isteyen Galatasaray, forvete de takviye yapacak. Babel ve Feghouli ile de yollar ayrılacak. Sarı kırmızılılar, sezon başı Giresunspor’a kiralanan ve performansıyla beğeni toplayan Okan Kocuk’u da geri çağırmak istiyor.