Türkiye Gazetesi

Türk sporunu karanlık bir yola sokan 3 Temmuz 2011 süreci, dün itibarıyla sona erdi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin Aziz Yıldırım, İlhan Ekşioğlu, Şekip Mosturoğlu ve diğer dava arkadaşları için verdiği beraat kararı, Yargıtay 5. Ceza Dairesi tarafından onandı. Trabzonspor cephesinin temyiz başvurusunu değerlendiren Yargıtay, yerel mahkemenin beraat kararında bir isabetsizlik görülmediğini vurgulayarak kararı onadı. Fenerbahçe Kulübü resmî hesaplarından “Şanlı tarihimize ve alın terimize süremezler, süremediler, süremeyecekler hiçbir leke” başlığıyla haberi duyurdu.

KOÇ'TAN TEŞEKKÜR

Kararın ardından FB TV ekranlarından bir konuşma yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç “Beklediğimiz oldu. Tam on sene sonra, zaman aşımına birkaç ay kala nihayet açıklandı. Büyük bir sevinçle karşılıyoruz” derken selefi Aziz Yıldırım’a hem teşekkür etti hem de geçmiş olsun mesajı yolladı.

“Bu camia kendi gerçekleriyle yapayalnız dimdik ayakta durdu” ifadesinde bulunan Koç “Başka camialar bunu yaşasaydı bu kadar sağlam duramazdı” derken “Bu camianın, Başkan Aziz Yıldırım önderliğinde kenetlenerek bu süreçten camiasını, kulübünü ipten nasıl aldığının müthiş bir hikâyesi vardır” dedi.

YILDIRIM'IN KIZINDAN TEPKİ: İSMİNİ NİYE YAZMADINIZ?

Aziz Yıldırım’ın kızı Hande Yıldırım, yönetimin mahkeme kararı sonrası yaptığı açıklamada babasının adının geçirilmemesine sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Hande Yıldırım “Aziz Yıldırım ve arkadaşları’ ismini geçirmek bu kadar zor olmamalı. Herkes rahat rahat evlerinde otururken, o ve arkadaşları tutsaktı!” diye yazdı.

"UĞRAŞMAYIN BU İŞ ARTIK BİTTİ"

Başkan Ali Koç, Yargıtay kararıyla ilgili olarak “Trabzonspor camiasına sesleniyorum. UEFA şunu dedi bunu dedi gibi şeylere hiç girmeyin. Bu iş bitti” derken “Şimdi hesap zamanı. Şu anda UEFA’ya gidemeyiz. Bunun TFF ayağı var, devlet ayağı var. Zararlarımızın tazmini için gerekenleri yapacağız” ifadelerini kullandı.

MEHMET ALİ AYDINLAR’A: HESAP LÜTFEN!

3 Temmuz sürecinde TFF Başkanı olan ve “Fenerbahçe dava sonunda beraat ederse 45 milyon avroluk tazminatı cebimden ödeyeceğim” diyen Mehmet Ali Aydınlar gündem oldu. Yargıtay’ın beraat kararını onaması sonrası camia sosyal medyadan Aydınlar’a “Hesap lütfen” mesajı yolladı ve sözünü tutması istendi.

Mesut Özil devreye girdi: Fenerbahçe Joachim Löw’e 3 yıllık teklif yaptı Vitor Pereira’nın takımdan ayrılmasının ardından Fenerbahçe’de hoca arayışı sürüyor. Sarı-Lacivertlilerin ilk önceliği deneyimli Alman hoca Joachim Löw. Çıkan son iddia ise gündeme bomab gibi düştü. İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Fenerbahçe'nin Löw'e 3 yıllık teklif yaptığını yazdı.