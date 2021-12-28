Türkiye Gazetesi

Real Madrid, 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Isco’yu gözden çıkardı. İspanya devi Isco ile yollarını ayırma kararı aldı. İspanyol basınında çıkan haberlere göre Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin kadro için orta saha oyuncusunu düşünmediği ve kış transfer döneminde serbest bırakmaya hazır olduğu belirtildi.

BAŞAKŞEHİR DEVREYE GİRDİ

Daha öncesinde adı Fenerbahçe ile de adı anılan İspanyol yıldız Isco’nun Süper Lig talipleri artmaya devam ediyor. Sport'un haberine göre, Başakşehir sezon sonunda sözleşmesi bitecek Isco'yu sezon sonuna kadar kiralamak istiyor.

BEDELSİZ KİRALICAK

Başakşehir'in İspanyol yıldız için bedelsiz kiralık teklifi yaptığı, maaşının da yarısını ödeme seçeneği sunduğu iddia edildi.

Slaven Bilic Fenerbahçe iddialarına son noktayı koydu: Dedikodudan ibaret Süper Lig’in ilk yarısını 32 puanla tamamlayan Fenerbahçe’de teknik direktör arayışı devam ediyor. Vitor Pereira ile yollarını ayıran Sarı-Lacivertli takımın Hırvat teknik adam Slaven Bilic ile anlaşma sağladığı iddia edilmişti. Bilic, sessizliğini bozarak Fenerbahçe iddialarına son noktayı koydu.

Fenerbahçe: 2 - Yeni Malatyaspor: 0 Son haftalarda puan kayıpları yaşayan Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor karşısında 2-0 galip geldi. Kanarya, lider Trabzonspor'un iki puan kaybettiği haftada Novak'ın golüyle öne geçti, Pelkas skoru perçinledi. Kadıköy'de tribünler galibiyete rağmen yönetimi istifaya davet etti.

Mesut Özil devreye girdi: Fenerbahçe Joachim Löw’e 3 yıllık teklif yaptı Vitor Pereira’nın takımdan ayrılmasının ardından Fenerbahçe’de hoca arayışı sürüyor. Sarı-Lacivertlilerin ilk önceliği deneyimli Alman hoca Joachim Löw. Çıkan son iddia ise gündeme bomab gibi düştü. İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Fenerbahçe'nin Löw'e 3 yıllık teklif yaptığını yazdı.