Türkiye Gazetesi

İtalya Serie A ekiplerinden AC Milan'da oynayan eski Fenerbahçeli futbolcu Simon Kjaer, Genoa deplasmanında dizinden sakatlandı. Milan, bu eksikliğini yine bir Fenerbahçeli ile doldurmak istiyor. İtalyan basınına göre Milan, Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki yıldızı Attila Szalai'yle ilgileniyor.

İtalyan ekibin, Szalai'nin transferine 10-15 milyon avroluk bir bütçe ayırdığı belirtiliyor. Ayrıca Napoli'nin de Macar futbolcu için devrede olduğu yazıldı. Öte yandan Milan'ın savunma için listesinde 2 futbolcu daha var.

Bu isimler ise şöyle: Fransa Ligue 1 takımlarından Lille'de top koşturan 21 yaşındaki Sven Botman ve Paris Saint-Germain'in 25 yaşındaki oyuncusu Abdou Diallo.

Adı Chelsea ile anılıyordu! Attila Szalai için İtalya devi harekete geçti Geçtiğimiz haftalarda adı Premier Lig devi Chelsea ile anılan Fenerbahçe’nin genç stoperi Attila Szalai’nin Avrupa’daki talepleri artmaya devam ediyor. Chelsea ile anılan 23 yaşındaki genç stoper için şimdi de bir başka Avrupa devi devreye girdi. İtalyan basınında çıkan haberlere göre Attila Szalai transferi için Napoli harekete geçti.

Fenerbahçe'den 'Attila Szalai' açıklaması Fenerbahçe'den Attila Szalai hakkında çıkan transfer haberleriyle ilgili açıklama geldi.