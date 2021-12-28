Türkiye Gazetesi

Futbol dünyası İspanya basınında çıkan haberle şoka uğradı. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United’da forma giyen Cristiano Ronaldo’nun takımdan ayrılmak istediği ve Katalan ekibine transfer olmak istediği iddia edildi.

XAVI İLE İLETİŞİME GEÇTİ

Mundo Deportivo'da çıkan habere göre; Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo’nun Barcelonalı Pique vasıtasıyla Xavi’ye ulaşarak Katalan ekibinde oynamak istediğini söyledi. Ronaldo’nun teklifine olumlu yaklaşan Xavi, "Hedef ve deneyim olarak tartışılmaz birisin. Bize istediğimizi verebilirsin" yanıtını verdi. Bunun üzerine menajer Mendez, Başkan Laporta ile trasnfer görüşmeleri için temasa geçti.

MESSI’Yİ ARADILAR

Eğer transfer gerçekleşirse Ronaldo için ev arayan Pique, Lionel Messi'yi arayarak, "Senin Gava'daki evi Ronaldo'ya kiralayalım" teklifinde bulundu. Teklife şaşıran Messi ise, "Ballon d'Or ödüllerim evde duruyor. Eğer onlara bakacaksanız, benim için sorun olmaz" cevabını verdi.

RONALDO BARÇA YOLUNDA

Habere göre eğer finansal sorun aşılırsa Cristiano Ronaldo tarihi bir imza atarak Barcelona'ya transfer olabilir.

İspanya basınında yer alan haber.

Sebastien Haller Şampiyonlar Ligi tarihine geçti! Ronaldo’nun rekorunu yakaladı Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi’nde dün akşam Dortmund’a 5-0 yenilerek bu sezon grupları puansız tamamlayan tek takım oldu. Grupta yer alan Ajax ise başarılı performansıyla 6’da 6 yaparak grup lideri oldu. Ajax forması giyen Sebastien Haller ise müthiş bir istatistiğe imza atarak Cristiano Ronaldo’yu yakaladı.

Ronaldo'dan Messi'yi kızdıracak hareket: ‘CR7 her zaman tarihin en iyisi olacak’ Dünyanın en iiy futbolcuları arasında görülen ve sık sık karşılaştırılmalara konu olan Messi ve Ronaldo2nun arasındaki ipler bu kez 7. kez Ballon d'Or'u ödülü ile gerildi. Ronaldo, sosyal emdyada Messi2nin ödülü haketmediğine dair bir yorumu beğendi.

Ronaldo durdurulamıyor: Şampiyonlar Ligi’ne damga vurdu Manchester United, Atalanta deplasmanında berabere kalarak bir puan aldı. Kötü oyunda parlayan isim yine Cristiano Ronaldo oldu. 2-2 biten maçta Manchester United’ın gollerini Portekizli yıldızdan geldi. Attığı gollerle Ronaldo Şampiyonlar Ligi istatistiklerini paramparça etti.