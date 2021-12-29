Türkiye Gazetesi

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Denizlispor deplasmanda karşılaştığı ve normal süresi 3-3 biten karşılaşmada Galatasaray'ı penaltılarla yenerek son 16'ya kaldı. Nef Stadyumu'nda oynanan maçın normal süresi 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı ve uzatmalara gidildi. Uzatmalarda da gol olmayınca maç, penaltılara gitti. Penaltılarda Denizlispor, 9-8'lik üstünlük sağlayarak Galatasaray'ı eledi ve son 16'ya kaldı.

90 dakikada Galatasaray'ın gollerini 29. dakikada Alpaslan Öztürk, 48. dakikada Halil Dervişoğlu ve 50. dakikada Mustafa Muhammed kaydetti. Denizlispor'un sayıları ise 9. dakikada İlhan Depe, 38. dakikada Darri ve 90+8. dakikada kendi kalesine Nelsson'dan geldi.

Bu sonucun ardından Denizlispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını son 16 turuna yazdırdı. Galatasaray ise turnuvaya veda etti.



FATİH TERİM GERİ DÖNDÜ

Galatasaray'da cezası biten teknik direktör Fatih Terim, Altaş Denizlispor maçında takımının başında sahaya çıktı. Tecrübeli teknik adam, Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe ile oynanan derbiden sonra toplamda 6 maç ceza almıştı.



Galatasaray'da Alpaslan Öztürk, 29. dakikada hücuma destek verdi. Rakip kaleye yaklaşık 25 metre uzaklıkta topla buluşan Öztürk, yaptığı vuruşla golü attı ve 1-1'lik eşitliği sağladı. Denizlispor, 38. dakikada Galatasaray savunmasının arkasına bu kez Darri'yi kaçırdı. Darri, yaptığı aşırtma vuruşla Denizlispor'u 2-1 öne geçirdi.

GALATASARAY'DAN 2 DAKİKADA 2 GOL

Galatasaray ikinci yarının başlamasıyla birlikte baskılı bir görüntü sergiledi. Bu baskı, önce 48. dakikada Halil Dervişoğlu'nun golüyle 2-2'lik eşitliği getirerek meyvesini verdi. Golden hemen 1 dakika sonrasında gelişen atakta Mustafa Muhammed, topu ağlarla buluşturarak sarı - kırmızılı takımı 3-2 öne geçirdi.



UZATMALARDAN PENALTILARA VE SKOR 9-8

Denizlispor, 90+8. dakikada üst üste korner atışları kazandı. Kullanılan son kornerde Galatasaray ceza sahası içerisinde bir karambol yaşandı. Savunmanın uzaklaştırmak istediği top, Nelsson'a çarptı ve ağlara gitti. Bu golle birlikte skor 3-3'e geldi ve maç uzatmaya gitti. Uzatmalarda da gol sesi çıkmayınca penaltılara giden maçta gülen taraf Denizlispor oldu maçın skoru ise 9-8.

Galatasaray Mustafa Muhammed'in bonservisini aldı Galatasaray Kulübü, Mısırlı golcü Mustafa Muhammed ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığını açıkladı. Opsiyonu 4 milyon dolar olarak açıkladı.



Fatih Terim isyan etti: Galatasaray bu değil! “Sahada sizi tanıyamıyorum” diyen tecrübeli hoca “Bu takım bu kadar geride olmayı hak etmiyor. Antalya’yı yenip biraz nefes alalım” sözlerini kullandı.