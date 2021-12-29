Türkiye Gazetesi

M. Emin ULUÇ

Fenerbahçe’de Attila Szalai dönemi ara transferde son bulabilir. Özellikle millî takım performansıyla Avrupa devlerinin radarına giren 23 yaşındaki Macar savunmacının talipleri her gün artarken, son olarak Milan da yarışa katıldı. Chelsea, Atletico Madrid, Napoli derken, sakatlanarak sezonu kapatan Simon Kjaer’in yerini doldurmak isteyen Milano ekibi de Szalai’yi gözüne kestirdi. Lille’den Botman, PSG’den Diallo’yla da ilgilenen Milan’ın düşük maliyeti sebebiyle Szalai’yi ilk sıraya yazdığı öne sürüldü.

GİDERSE UMTITI GELECEK

Kadro planlamasını yeni teknik direktöre bırakacak olan Fenerbahçe ise Attila Szalai konusunda bütün teklifleri masaya yatırmış durumda. En az 20 milyon avro bonservis istenen Szalai için beklenen teklif gelmesi hâlinde satış gerçekleşecek. Hatta sarı lacivertliler onun yerini dolduracak ismi de buldu. İspanyol basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, Barcelona’nın gözden çıkardığı Samuel Umtiti’yle anlaştığı, 28 yaşındaki Fransız ismin ücretinin bir kısmının da Barça tarafından ödeneceği öne sürüldü.

Geçen sezonu İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'de tamamlayan Pesic 31 maçta 11 gol kaydetmiş, sezon başında ise Karagümrük'e transfer olmuştu.

PESIC İDDİASI

Golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe için Muriç ve Boupendza iddiaları manşetleri süslerken, sarı lacivertlilerin daha yakın bir hamle yapabileceği öne sürüldü. Yönetimin, attığı 11 golle dikkat çeken Pesic için Karagümrük’ün kapısını çaldığı belirtildi.

Slaven Bilic Fenerbahçe iddialarına son noktayı koydu: Dedikodudan ibaret Süper Lig’in ilk yarısını 32 puanla tamamlayan Fenerbahçe’de teknik direktör arayışı devam ediyor. Vitor Pereira ile yollarını ayıran Sarı-Lacivertli takımın Hırvat teknik adam Slaven Bilic ile anlaşma sağladığı iddia edilmişti. Bilic, sessizliğini bozarak Fenerbahçe iddialarına son noktayı koydu.

Mesut Özil devreye girdi: Fenerbahçe Joachim Löw’e 3 yıllık teklif yaptı Vitor Pereira’nın takımdan ayrılmasının ardından Fenerbahçe’de hoca arayışı sürüyor. Sarı-Lacivertlilerin ilk önceliği deneyimli Alman hoca Joachim Löw. Çıkan son iddia ise gündeme bomab gibi düştü. İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Fenerbahçe'nin Löw'e 3 yıllık teklif yaptığını yazdı.

Attila Szalai'ye Milan talip oldu Fenerbahçe'nin yıldızı Attila Szalai'ye yeni bir talip daha çıktı. İtalyan basınına göre Milan Szalai'yi renklerine katmak için harekete geçti.