Türkiye Gazetesi

Murad TAMER

Beşiktaş'ta teknik direktör gündemi kolay kolay değişecek gibi gözükmüyor. Sergen Yalçın'la yolların ayrılmasından sonra takımın başına geçen Önder Karaveli üst üste üç maçta olumlu sinyaller verince görevine devam etmesi yönünde yönetim desteğini almıştı. Ancak genç teknik adamın kredisi neredeyse yok denecek kadar az. Ligin en iyi takımlarından biri olan Konyaspor karşısında deplasmanda net pozisyonlara girilmesine ve sahada oldukça disiplinli bir takım olmasına rağmen 90. dakikada yenen gol, moralleri de takımın ahengini de bozdu.

ÜÇ İSİM BEKLİYOR

Son maçlarda yakalanan pozitif hava dağılırken siyah beyazlı yönetim Önder Karaveli'ye iki maçlık kredi verdi. Beşiktaş'ın yarın Ziraat Türkiye Kupası'nda Altay ve 5 Ocak'ta da TFF Süper Kupa Finali'nde Antalyaspor ile yapacağı maçlar Önder Hoca konusunda belirleyici olacak. Siyah beyazlı yönetim iki maçtan da galibiyet bekliyor. Başarısızlık durumunda ise Şenol Güneş, Rıza Çalımbay ve Okan Buruk isimleri yeniden gündeme girecek. Siyah beyazlı yönetimin üç hocayla da iletişim hâlinde olduğu öğrenildi.

Ljajic geçen sezon Beşiktaş'la Süper Lig'de çıktığı 22 maçta 2 gol, 4 asistlik performans sergilemişti.

KARTAL'DA İKİ AYRILIK

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Adem Ljajic Başakşehir'le anlaştı. Boşnak asıllı oyuncu siyah beyazlılarla durumunu çözmesi halinde Başakşehir forması giymeye yakın. Sol bek Fabrice N'Sakala da devre arası ayrılmaya hazırlanıyor. Beşiktaş’tan transfer için izin alan oyuncu Göztepe'yle görüşüyor.

KATAR'A GİTMESEK Mİ?

Konya'daki hakem hataları siyah beyazlıları çileden çıkardı. Fenerbahçe maçında Fırat Aydınus'un hatalı penaltı kararından sonra, Mete Kalkavan'ın iki kırmızı kartı es geçmesinden yakınan taraftarlar sosyal medyadan TFF'nin istifasını istedi. Öte yandan Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı, hakem kararlarını protesto etmek amacıyla Katar'da oynanacak olan TFF Süper Kupa Finali'ne gidilmemesi için kampanya başlattı.

Karaveli yönetimindeki Beşiktaş, ilk yenilgisini Konya’da aldı Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında İttifak Holding Konyaspor'la karşılaşan Beşiktaş, 1-0'lık skorla mağlup oldu. Siyah beyazlılar ligin flaş ekibi Konya karşısında çok sayıda fırsattan faydalanamadı. Ghezzal'la direkten döndü. 90'da Ahmed Hassan Beşiktaş'ın yeni hocası Önder Karaveli'ye ilk yenilgiyi yaşattı.

Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman'a ihraç şoku İdari ve Mali Genel Kurulda başkanlık yaptığı dönem mali ve idari yönden ibra edilmeyen Fikret Orman’ın kulüpten ihracı için yapılan oylama kabul edildi.