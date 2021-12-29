Türkiye Gazetesi

Koronavirüsün Omicron varyantı tüm dünyada etkisini hissettiriyor. Vaka sayılarındaki artış birçok spor müsabakasını etkilerken, Fenerbahçe Beko'nun bu hafta oynayacağı iki karşılaşma da ertelendi.

Fenerbahçe Beko'nun Euroleague 18. haftasında bu akşam oynanması gereken Real Madrid maçı, İspanyol ekibindeki vakalar nedeniyle ertelendi. Avrupa Ligi'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Real Madrid'in takımdaki Covid-19 vakaları nedeniyle müsabakanın ertelenmesini istediği ve bunun kabul edildiği bildirildi.

Açıklamada, geçen hafta 6 sporcunun pozitif çıktığı ve Covid-19 testi pozitif çıkan isimlere son olarak Sergio Llull ile Jeffery Taylor'ın eklendiği belirtildi.

Real Madrid'de ayrıca başantrenör Pablo Laso ile Thomas Heurtel'in de 2 hafta önce koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.

BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL KARŞILAŞMASI DA ERTELENDİ

ING Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasındaki Fenerbahçe Beko-Büyükçekmece Basketbol müsabakası da konuk takımdaki Covid-19 vakaları gerekçesiyle ertelendi.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, "2 Ocak tarihinde oynanması planlanan Büyükçekmece Basketbol maçımız, rakibimizin en az 6 sporcusu için karantina uygulaması başlatılmış olması sebebiyle ertelenmiştir. Büyükçekmece Basketbol ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz" denildi.

Fenerbahçe Beko'da son olarak Nando de Colo ve Jan Vesely'nin sakatlıkları nedeniyle takımdan bir süre uzak kalacağı açıklanmıştı

FENERBAHÇE BEKO'DA 3 POZİTİF

Fenerbahçe Beko, iki sporcu ve bir teknik ekip üyesinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızdan iki sporcu ve bir teknik ekip çalışanı olmak üzere toplam üç kişinin yapılan Covid-19 testleri pozitif sonuçlanmıştır" denildi.

Açıklamada, test sonucu pozitif çıkan kişilerin izolasyon ve tedavi süreçlerinin başlatıldığı kaydedildi.

Seri sona erdi: Fenerbahçe Beko son topta mağlup Euroleague'in 17'nci haftasında Fransa deplasmanında LDLC Asvel'e konuk olan temsilcimiz Fenerbahçe Beko, karşılaşmadan 84-82 mağlup ayrıldı.