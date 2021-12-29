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Alanyaspor, Bülent Korkmaz ile yollarını ayırdı
29.12.2021 - 19:08 | Son Güncelleme: 29.12.2021 - 19:09
Türkiye Gazetesi
Alanyaspor, Teknik Direktör Bülent Korkmaz ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
Etiketler : Alanyaspor,bülent korkmaz,futbol,
815148 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/815148.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
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Y.
A.
P.
01
02
03
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06
07
08
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10
11
12
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19
20
Süper Lig Fikstür
20.Hafta Maçları
07.01.2022 20:00
Trabzonspor - öznur Kablo Yeni Malatyaspor
08.01.2022 13:30
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. - Vavacars Fatih Karagümrük
08.01.2022 16:00
Alanyaspor - Başakşehir
08.01.2022 16:00
Kasimpaşa - Atakaş Hatayspor
08.01.2022 19:00
Galatasaray - Gzt Giresunspor
09.01.2022 13:30
Konyaspor - Sivasspor
09.01.2022 16:00
Göztepe - Fraport Tav Antalyaspor
09.01.2022 16:00
Yukatel Kayserispor - Altay
09.01.2022 19:00
Rizespor - Beşiktaş
10.01.2022 20:00
Fenerbahçe - Adana Demirspor A.ş.
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
18
12
3
3
19
39
02
MKE ANKARAGÜCÜ
18
11
3
4
15
36
03
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
18
11
3
4
11
36
04
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
18
10
2
6
13
32
05
EYÜPSPOR
18
9
5
4
7
32
06
İSTANBULSPOR A.Ş.
18
8
3
7
3
27
07
YILPORT SAMSUNSPOR
18
7
6
5
3
27
08
ADANASPOR A.Ş.
18
7
5
6
1
26
09
GENÇLERBİRLİĞİ
18
8
2
8
-2
26
10
TUZLASPOR A.Ş.
18
6
6
6
1
24
11
KOCAELİSPOR
18
7
3
8
-3
24
12
MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
18
6
4
8
-4
22
13
ALTINORDU
18
7
1
10
-11
22
14
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
18
5
6
7
-1
21
15
NASADOGE MENEMENSPOR
18
5
6
7
-10
21
16
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
18
5
4
9
-6
19
17
BURSASPOR
18
5
4
9
-6
19
18
ALTAŞ DENİZLİSPOR
18
4
4
10
-11
16
1. Lig Fikstür
20.Hafta Maçları
08.01.2022 13:30
Royal Hastanesi Bandirmaspor - Altaş Denizlispor
08.01.2022 13:30
Bereket Sigorta ümraniyespor - Kocaelispor
08.01.2022 16:00
Adanaspor - Bursaspor
08.01.2022 19:00
Ankaragücü - Tuzlaspor A.ş.
09.01.2022 13:30
Erzurumspor - Nasadoge Menemenspor
09.01.2022 13:30
Manisa Futbol Kulübü - Istanbulspor
09.01.2022 16:00
Beypiliç Boluspor - Balikesirspor
09.01.2022 19:00
Eyüpspor - Gençlerbirliği
10.01.2022 20:00
Altinordu - Ankara Keçiörengücü