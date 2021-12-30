Türkiye Gazetesi

Yalımcan SARPYEL

Ocak ayı gelmeden lider Trabzon’un 19 puan gerisinde kalarak şampiyonluğa havlu atan Galatasaray, kupada da Denizli’ye elendi ve elde bir tek Avrupa bileti kaldı. Camia içinde infiale sebep olan mücadele sonrası dün Teknik Direktör Fatih Terim, Başkan Burak Elmas ile görüştü. Terim’in maç sonrası yaptığı “Kendim dâhil kimsenin Galatasaray’a zarar vermesine izin vermem” açıklaması sonrası akıllara istifa mı edecek sorusu gelmişti. İkili zirvede istifa veya görevden alma gibi bir durumun hiç gündeme bile gelmediği öğrenildi.

TRANSFER ŞART DEĞİL

Sezon başı yapılan geleceğe yatırım projesi çerçevesinde atılan adımlar konusunda iki taraf da inancını dile getirdi. Başkan Burak Elmas, tecrübeli teknik adama olan güvenini dile getirirken bu durumdan bir an önce çıkacaklarını belirtti. Toplantıda daha sonra ocak ayı transfer planına geçildi. Lig yarışının uzağında kalınmasından dolayı daha önceki transfer listesinin revize edildiği ve daha ekonomik bir yol izlenmesi gerektiği görüşüldü. Fatih Terim’in de takviye için ısrarcı olmadığı ve kulübün ekonomik durumunun daha önemli olduğunu vurguladığı belirtildi.

ASLAN GÖNÜLLÜLER İÇİN GERİ VİTES YOK

Fatih Terim, transfer konusunda çok ısrarcı olmadığını Başkan Burak Elmas’a bildirdi ama iki oyuncu konusundaki tavır değişmedi. Yönetim, Aslan gönüllü Gedson Fernandes ile maliyeti uygun olan Ola Solbakken için görüşmelerine devam edecek. Giresunspor’a kiralık verilen kaleci Okan Kocuk ise geri çağrılacak.

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