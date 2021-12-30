Türkiye Gazetesi

Murad TAMER

Kulüp başkanları Ahmet Nur Çebi, Ahmet Ağaoğlu, Ali Koç ve Süleyman Hurma’nın da bulunduğu ‘Hakemlik Sistemi Çalışma Grubu’ dün Riva’da TFF Başkanı Nihat Özdemir ile görüştü. Çıkışta açıklamalar yapan Çebi kulüplerin hakem hatalarından canlarının yandığını söylerken “Sezon sonundan sonra Türk futbolundaki hakemlik problemi şu andaki yürütülen çalışmalarla bitecek, hissediyorum. Bunu da müjdeliyorum” dedi.

HAKKIMIZI SAVUNURUM

Kulübünün haklarını savunduğunu belirten Çebi “Bunu yaparken ben camianın istediği tepkileri vermenin ölçüsünü ayarlamak zorundayım. Bu kulübün siyasetini, nezaketini, bürokrasisini yürütmek zorundayım. Bunu yapmadığımın algısını doğru bulmuyorum” derken “VAR hakemleriyle, saha hakemlerinin birbirinden ayrılması gerektiğini düşünüyorum. Yanlış yapan hakemlerin cezalandırılmasını talep ettim” ifadelerini kullandı.

Teixeira, sakatlıklardan dolayı 11 maçta kadroda yer almadı. Brezilyalı oyuncu sadece dokuz maçta ilk 11’de sahaya çıktı ve üç gollük katkı verdi.

ŞAMPİYON OLACAĞIZ

Şampiyonluğa olan inancının sürdüğünü ifade eden Başkan Ahmet Nur Çebi “Biliyorum herkese garip gelebilir ama ben buna inanıyorum” dedi. Çebi “Kurmayı düşündüğümüz yapılanmada Önder Hoca’nın başarılı olacağını düşünüyorum” diyerek de ‘devam’ sinyali verdi.

BAE’DEN TALİP VAR: ALEX TEIXEIRA YOLCU

Beşiktaş’ta bekleneni veremeyen Alex Teixeira’ya Birleşik Arap Emîrlikleri ekibi en-Nasr’ın talip olduğu belirtildi. Siyah beyazlı yönetim de yıllık ücreti 3 milyon avro olan Teixeira’nın yerine golcü takviyesi yapmayı planlıyor. Eğer Teixeira satılırsa Trabzonspor’un eski forveti Caleb Ekuban için Genao ile temasa geçilecek.

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