Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, geçtiğimiz hafta Kızılcahamam’da AK Partili belediye başkanlarına yaptığı sunumun detaylarını anlattı. Belediyelere bakanlık olarak tesislerin kullanımının artırılması konusunda çağrı yaptıklarını söyleyen Bakan Kasapoğlu, “Belediyelere ‘Bizim yaptığımız tesisler olabilir ama bunları siz kendi tesisiniz olarak görün’ dedik. Bu tesislerin dolu dolu değerlendirilmesini istiyoruz. Halkı buralarda istifade ettirme noktasında ortak çalışalım. Tesislerdeki eksikliklerin giderilmesi için her türlü destek vermeye hazırız” diye konuştu.



“ÖNCELİĞİMİZ KADINLAR”

Bugüne kadar yaklaşık 10 milyar TL’lik yatırım yaptıklarını anlatan Bakan Kasapoğlu, “Türkiye’nin dört bir yanında yerel yönetimlerle ortak çalışma güdüsünü güçlendirdik. Tesisler, havuzlar, salonlar, sahalar yaptık. Yerel yönetimlerde tesisleri kullanma seferberliği başlatıyoruz. Artık kadınları sporun içine dâhil edeceğiz. Anneler, ev hanımları ve çalışan kadınlara öncelik vereceğiz. Kadın evde bir aktördür. Anne spor yaparsa, çocuk da onu görür. Spor seferberliğinin öncüsünü kadınlar olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.



“HAREKET SEFERBERLİĞİ BAŞLATIYORUZ”

Pandemi nedeniyle ortaya çıkan bir hareketsizlik ve sanal bağımlılığın olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, şunları söyledi: “Bunu aşmak için 2022’de bir hareketlilik seferberliği başlatıyoruz. Biz her türlü kötülüğün çaresinin spor olduğunu düşünüyoruz. ‘Gönüllülük faaliyetlerini artıralım’ dedik. Bu sene depremlerde, sel ve yangın gibi afetlerde gönüllü gençlerimiz çok büyük çaba sarf etti. Gönüllülüğü artırmamız gerekiyor. Bu gençlere yönelik teşviklerimiz var. Gönüllü kart ile ücretsiz ulaşım sağlayacağız. İllerde belediyelerde ulaşımdan indirimli ya da ücretsiz yararlanacak, kültür sanat faaliyetlerinde de özel avantajlar olacak.



“STATLAR AYDA 2 GÜN KULLANILMASIN”

Belediyelere ‘Statlar ayda iki gün kullanılmasın. Halka açalım. Alanlarına kafeler, kitaplar, fitness alanları ile dolduralım’ dedik. Atletizm pistlerinde milletimiz yürüyüş yapsın istiyoruz. Bu konuda belediye başkanlarından projeler beklediğimizi söyledik. Basketbolu teşvik etmek istiyoruz. Basketbol turnuvalarını katalım istedik. Bizim sloganımız ‘katılımcı gençlik’. Bu katılımcı ruhla gençleri her şeyin içine dahil etmek istiyoruz. Karar almaya, uygulamaya ve denetlemede de gençleri dahil etmek istiyoruz. Belediyelere ‘tesislerinizin kapısı hiçbir zaman kilitli olmasın. Gençlerin projelerinin yerelde koordine edip, daha çok gencimizin sanatla, sporla, bilimle ilgili projelerini ve girişimcilik alanlarındaki projelerini desteklenmesi gerektiğini ifade ettik.”



Gençlik Merkezleri’ne en fazla katılım Ankara’dan



Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Gençlik Merkezleri’nin kullanım oranları da dikkat çekiyor. Buna göre, geçtiğimiz yıl Ankara’daki Gençlik Merkezi, 284 bin 975 katılımcı ile en fazla kullanılan tesis oldu. Sakarya’da 112 bin 210, Hatay’da 104 bin 294, Samsun’da 100 bin 273 ve Konya’da 97 bin 819 katılımcı tarafından Gençlik Merkezleri kullanıldı. Söz konusu merkezlerde gençler, spordan kültür sanata, bilimden sosyal faaliyetlere kadar birçok aktivitelerde bulunabiliyor.

Bakan Kasapoğlu duyurdu: 2022'de bin 575 personel alınacak Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 2022 yılında; sözleşmeli 373 spor uzmanı, 50 psikolog, 500 gençlik çalışanı ve 652 yurt yönetim personeli olmak üzere; bin 575 kişinin bakanlıkta işe alınacağını duyurdu.

Bakan Kasapoğlu: Dünyanın beşten büyük olduğunu haykıran bir Türkiye var Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Ülkemiz sadece bu coğrafyanın değil insanlığın umudu. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde dünyaya, tüm güç odaklarına dünyanın beşten büyük olduğunu haykıran bir Türkiye var. Bu Türkiye, önüne ne tuzak kurarlarsa kursunlar, ne engel çıkarırlarsa çıkarsınlar Cumhur İttifakı’nın gücüyle milletimizle birlikte devam edecek” dedi.