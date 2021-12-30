Türkiye Gazetesi

Galatasaray’dan sürpriz transfer. Sarı-Kırmızlılar eski Fenerbahçeli 26 yaşındaki Jailson'u istediği bildirildi.

ASLAN JAİLSON’A TALİP

Brezilya basınında çıkan haberlere göre; Jailson'un Çin ekibi Dalian Pro ile sözleşmesini feshettiği ve boşa çıkan oyuncuyla Galatasaray'ın ilgilendiği ifade edildi. Ayrıca Portekiz'den de bir kulübün Jailson'a talip olduğu kaydedildi.

BELHANDA’YA TOKAT ATMIŞTI

Daha önce Fenerbahçe forması giyen Brezilyalı futbolcu, 2018-2019 yılında oynanan olaylı Galatasaray derbisinde Belhanda'ya attığı tokatla gündem olmuş ve 8 maç ceza almıştı. Jailson, Fenerbahçe'den 4,5 milyon euro bonservis bedeliyle Dalian Pro'ya transfer olmuştu.

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