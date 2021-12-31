Türkiye Gazetesi

Yalımcan SARPYEL

Ligin ilk yarısını 10. sırada tamamlayan, kupaya erken veda eden Galatasaray, transfer politikasını güncellemek zorunda kaldı. Ara transfer döneminde maddi şartlarını Gedson Fernandes için zorlayacak olan Aslan, diğer takviyeler için daha düşük maliyetli isimlere yönlenme kararı aldı. Sarı kırmızılılar golcü için scout ekibinin olumlu raporlar verdiği isimler için rotasını kuzeye çevirdi.

GÖRÜŞMELER OLUMLU

Hedefte olan isimlerin Bodo Glimt forması giyen Ola Solbakken ve Rosenborg’da oynayan Emil Konradsen Ceide olduğu öğrenildi. Solbakken’in sezon sonu sözleşmesi biteceği için uygun bir rakama bu transferi noktalamak isteyen Aslan, Emil için de Rosenborg ile görüşmelere başladı. İki oyuncunun da olumlu referanslar aldığı ve İstanbul’a gelmek istediği kulübe iletildi.

İKİSİ DE FORMDA

Hücum hattının iki kanadında da oynayabilen Solbakken bu sezon forma giydiği 28 resmi maçta 6 gol ve 6 asiste imza attı. Emil Konradsen Ceide ise 31 maçta 10 gol ve 9 asistle dikkat çekiyor.

Herkes bu transferi konuşuyor! Jailson adım adım Galatasaray’da Devre arası transfer döneminde ön liberoya takviye yapmak isteyen Galatasaray, gündeme sürpriz bir isimle geldi. Sarı-Kırmızılı ekip bir dönem Fenerbahçe’de de forma giyen Jailson'a talip olduğunu bildirdi. 26 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Belhanda'ya attığı tokatla gündem olmuştu.

Terim, Burak Elmas ile görüştü: Galatasaray'da ekonomik adımlar Ligde 19 puan geriye düşen ve kupadan da elenen Aslan’da transfer planlaması tekrar masaya yatırıldı ve bütçeye göre revize edilmesi kararı çıktı. İstifa ise hiç konuşulmadı.