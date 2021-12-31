Türkiye Gazetesi

Murad TAMER

2021 senesinde sporda büyük başarılara şahit olduk. Millî sporcularımız birçok organizasyonda birinci sırayı elde ederek ülkemizi gururlandırdı. Mete Gazoz ve Busenaz Sürmeneli, Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunlarında altın madalya kazanarak yüzümüzü güldürdü. Millî motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası’nda 2021 sezonunun şampiyonu oldu. Genç sporcu, bu dalda Superbike tarihindeki ilk Türk dünya şampiyonu unvanını da elde etti. 2021 Okçuluk Dünya Kupası’nda Furkan Oruç, Evren Çağıran ve Yakup Yıldız’dan oluşan Makaralı Yay Erkek Millî Takımı, altın madalya kazandı.

EMRE SAKÇI'DAN REKOR

Voleybolda Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde Imoco Volley’i 3-2 yenen VakıfBank, şampiyon oldu. Millî yüzücü Emre Sakçı, Dünya Kısa Kulvar Şampiyonası 50 metre kurbağalamada 24.95’lik derecesiyle rekor kırdı. İşitme Engelliler Kadın Voleybol Millî Takımı, Dünya Şampiyonası finalinde İtalya’yı 3-2 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Millî yüzücü Viktoria Zeynep Güneş, Dünya Yüzme Kupası’nda altın ve bronz madalya kazandı. İlke Özyüksel, Modern Pentatlon Salon Şampiyonası’nda 11.20.29’luk derecesiyle atış ve koşudaki kendisine ait dünya rekorunu geliştirdi.

TOKYO'DA ZİRVE YAPTIK: EN İYİ OLİMPİYAT

Tokyo 2020 en fazla madalya kazandığımız (13) olimpiyat oyunları oldu. Okçulukta Mete Gazoz, kadın boksunda ise Busenaz Sürmeneli altın madalya kazanarak olimpiyat şampiyonu oldular. Boksör Buse Naz Çakıroğlu, karatede Eray Şamdan gümüş madalyanın sahibi oldu. Tekvandoda Hakan Reçber ve Hatice Kübra İlgün, güreşte Rıza Kayaalp, Yasemin Adar ve Taha Akgül, jimnastikte Ferhat Arıcan, karatede Ali Sofuoğlu ve Merve Çoban bronz madalya kazandı. Bu madalyalarla Türkiye ilk defa jimnastik, okçuluk ve karatede madalya kazandı. Yasemin Adar da kadınlarda ilk madalya kazanan güreşçimiz oldu.

SUPERBIKE’TA TARİHÎ ZAFER

Millî motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası’nda 2021 sezonunun şampiyonu oldu. Endonezya’da sezonun son ayağındaki ilk yarışı ikinci sırada bitiren Razgatlıoğlu, bu kategoride şampiyon olan ilk Türk motosikletçi olarak tarihe geçti. Toprak bu başarısıyla altı defa üst üste şampiyon olan Jonathan Rea’nin serisine de son verdi.

O BİR ŞAMPİYON: İLKE REKOR TAZELEDİ

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de gerçekleştirilen Modern Pentatlon Salon Şampiyonası’nın kadınlar kategorisinde yarışan İlke Özyüksel; yüzme, eskrim, binicilik, koşu ve atış yarışlarında 1.400 puan toplayarak ikinci oldu. Laser Run’da (koşu ve atış) önemli bir başarıya imza atan millî sporcu, 11.20.29’luk derecesiyle kendisine ait dünya rekorunu geliştirdi.

AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU: SALONDA BÜYÜK BAŞARI

VIRTUS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nda Türkiye Özel Sporcular Kadın Millî Takımı, 32 puanla Avrupa şampiyonu oldu. Şampiyonada Esra Bayrak ise en iyi kadın atlet seçildi. Türkiye şampiyonayı altı altın, beş gümüş ve iki bronz madalya olmak üzere toplamda 13 madalya ile tamamladı.

HİÇ FİRE VERMEDİ: FENER'DEN 34'TE 34

Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off finali üçüncü maçında Galatasaray’ı 71-56 yenerek seriyi 3-0 kazanan Fenerbahçe, 2020-2021 sezonunun şampiyonu oldu. Sarı lacivertliler ligde normal sezon ve play-off serisi dâhil çıktığı 34 maçın tamamını kazanarak mutlu sona ulaştı. Fenerbahçe 15. defa şampiyon olma başarısını gösterdi.

HAVUZDA BİR DÜNYA REKORTMENİ

Millî yüzücümüz Emre Sakçı başarılarına bir yenisini daha ekledi ve erkekler 50 metre kurbağalamada 24.95’lik derecesiyle dünya rekorunu kırmayı başardı. Kariyerinde birçok rekor bulunan Sakçı, hem kendisine ait olan Avrupa rekorunu (25.29) geçti hem de 25.25 olan dünya rekorunu 24.95’e indirdi.

TAKIM HÂLİNDE ZİRVEDEYİZ: SOFYA'DA ARTİSTİK ŞOV

Bulgaristan’da düzenlenen Artistik Buz Pateni Sofya Trophy Yarışması’nda millî sporcular takım hâlinde birinci oldu. Ay yıldızlılar farklı kategorilerde altı altın, altı gümüş ve dört bronz olmak üzere toplam 16 madalya elde etti.

ONUN GİBİSİ YOK: TAHA TARİH YAZDI

Polonya’da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda serbest stil 125 kiloda mücadele eden dünya ve olimpiyat şampiyonu millî güreşçi Taha Akgül, 8. Avrupa şampiyonluğunu yaşadı. Akgül böylece Avrupa güreş tarihinde serbest stilde en fazla Avrupa şampiyonu olan güreşçi unvanını elde etti.

HAVUZDA TARİHÎ BAŞARI: GÜNEŞ GİBİ DOĞDU

Millî sporcu Viktoria Zeynep Güneş, Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası’nda 400 metre bireysel karışıkta altın madalya kazanarak Türkiye’ye büyüklerdeki ilk Avrupa şampiyonluğunu getirdi. Millî yüzücü üç gün sonra 200 metre karışıkta bronz madalya kazandı.

EUROLEAGUE’DE MUTLU SON

Anadolu Efes, THY Euroleague Final Four finalinde Barcelona’yı 86-81 yenerek ilk şampiyonluğuna ulaştı. Ergin Ataman da, Euroleague’de şampiyonluk kazanan ilk Türk başantrenör oldu. Lacivert beyazlılar Basketbol Süper Ligi’nde de play-off finalinin üçüncü maçında Fenerbahçe’yi 93-66 yenerek şampiyon oldu.

FİNALDE BOĞALARI EZDİK: AMPUTE KAHRAMANLAR

Ampute Futbol Millî Takımımız, Polonya’nın Krakow şehrinde düzenlenen 2021 EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finalinde İspanya’yı 6-0 mağlup ederek şampiyon oldu. 2017 Avrupa Şampiyonası’nda kupanın sahibi olan millîler, 2021’de de kupayı havaya kaldırdı ve üst üste ikinci defa şampiyonluğu elde etti.

BİZ VOLEYBOL ÜLKESİYİZ: SULTANLARDAN BRONZ

A Millî Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası üçüncülük maçında Hollanda’yı 3-0 yenerek bronz madalyaya ulaştı. Ayrıca 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarında sergilediği performansla tarihinde ilk defa çeyrek final oynama başarısı gösteren A Millî Kadın Voleybol Takımı’mız, olimpiyat beşincisi oldu.

CEV CHALLENGE KUPASI: YEŞİLYURT'TAN BİR İLK

Sistem9 Yeşilyurt, Kadınlar CEV Challenge Kupası final ikinci maçında Romanya’nın Volei Alba Blaj takımını 3-0 mağlup ederek CEV Challenge Kupası’nda namağlup şampiyon oldu. Sistem9 Yeşilyurt, Avrupa kupalarındaki tarihinde ilk şampiyonluğuna imza attı.

FERHAT'TAN ÇİFTE GURUR: ALTIN VE BRONZ

İsviçre’de düzenlenen Avrupa Artistik Jimnastik Şampiyonası’nda millî sporcu Ferhat Arıcan, paralel bar aleti finallerini birinci sırada tamamlayarak Avrupa şampiyonu oldu. Arıcan, Tokyo 2020’de üçüncü oldu ve olimpiyat oyunlarında Türkiye’ye jimnastik branşında ilk madalyasını kazandırdı.

FİNALDE HOLLANDA’YI DEVİRDİK

İsviçre’de düzenlenen 2021 Okçuluk Dünya Kupası’nda Furkan Oruç, Evren Çağıran ve Yakup Yıldız’dan oluşan Makaralı Yay Erkek Millî Takımı, altın madalya kazandı. Lozan’da gerçekleştirilen organizasyonda finalde Hollanda ile karşılaşan ay yıldızlılar müsabakayı 232-231 kazandı.

MESSI VE RONALDO AYRILDI

Barcelona’dan ayrılması gündeme gelen Lionel Messi, 2021’de kararını verdi. Zorunlu olarak Barcelona’dan ayrılan Arjantinli yıldız, PSG’nin yolunu tuttu. Messi’nin 21 yıldır mücadele ettiği kulübünden ayrılığına ise gözyaşları damga vurdu. En büyük rakibi Cristiano Ronaldo ise Manchester United’a geri döndü.

FİNALDE MANCHESTER CITY’Yİ DEVİRDİ: DEV KUPA CHELSEA'NİN

Şampiyonlar Ligi’nde 2020-2021 sezonunun şampiyonu, Manchester City’yi 1-0 mağlup eden Chelsea oldu. Londra temsilcisi, Havertz’in golüyle tarihinde ikinci defa kupaya uzandı. UEFA Avrupa Ligi’nde normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren final maçında penaltılarda Manchester United’a 11-10 üstünlük kuran Villarreal, tarihinde ilk defa kupanın sahibi oldu.

HAMILTON’A YOL VERMEDİ: VERSTAPPEN'İN ZAFERİ

Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda, Mercedes’in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton’u son turda geçen, 24 yaşındaki Red Bull pilotu Max Verstappen ilk şampiyonluğuna ulaştı. Markalar klasmanında ise ilk sırada yer alan Mercedes, Red Bull’un 28 puan önünde sezonu tamamladı.

BAŞARIYA DOYMUYORLAR: DÜNYA GÜZELİ VAKIF!

Ankara’da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda, temsilcilerimizden VakıfBank, yarı finalde diğer temsilcimiz Fenerbahçe’yi eleyerek son şampiyon İtalyan devi Imoco Conegliano’yla finalde karşılaştı. Sarı siyahlılar, İtalyanları 3-2 mağlup ederek dünya şampiyonu oldu. VakıfBank, organizasyon tarihinde daha önce üç defa (2013, 2017, 2018) kupayı kazanmıştı.

EN BAŞARISIZ TAKIM OLDUK: EURO 2020 KABUSU

Türkiye A Millî Futbol Takımı, Covid-19 sebebiyle bir sene ertelenen 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası eleme grubunun son maçında İsviçre’ye 3-1 yenilerek turnuvaya puansız veda etti. Beklentilerin aksine düşük bir performans gösteren ay yıldızlı futbolcular bu sonuçla sıfır puan ve -7 averajla ile EURO 2020’nin “en başarısız takımı” oldu. Organizasyonda kupanın sahibi; final maçında İngiltere’ye penaltılarda 3-2 üstünlük sağlayan İtalya oldu.

BEŞİKTAŞ’IN HARİKA YILI

Beşiktaş, 16’ncı Süper Lig şampiyonluğuna teknik direktörü Sergen Yalçın’la ulaştı. Ligde 19 gol atan Larin, Beşiktaş’ta sezonun en skorer ismi oldu. Siyah beyazlılar, 59. Türkiye Kupası’nı da müzesine götürdü. Finalde Antalyaspor’u 2-0 mağlup eden Beşiktaş, kupaya dokuz sezon aradan sonra uzandı. Beşiktaş, 1989-1990 ve 2008-2009 sezonlarının ardından hem lig şampiyonluğu hem de kupa zaferi yaşadı.

NAMAĞLUP ŞAMPİYON: EFELERE YAN BAKILMADI

A Millî Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna ile karşılaştı. Mücadeleyi 25-11, 25-20, 18-25 ve 25-21’lik setlerle 3-1 kazanan Filenin Efeleri, CEV Avrupa Altın Ligi şampiyonu olmayı başardı. Efeler, Avrupa Altın Ligi’ni namağlup kazanarak müthiş bir başarıya imza attı.

PARA ATLETLERDEN 15 MADALYA

Türkiye, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunlarından da rekor madalya sayısıyla döndü. 13 branşta 87 sporcuyla mücadele eden millîler iki altın, dört gümüş, dokuz bronz; toplamda 15 madalyayla tarihî bir başarı kazandı. Paralimpik Oyunlarındaki altın madalyalarımız Abdullah Öztürk (para masa tenisi) ve Golbol Kadın Millî Takımı’ndan geldi.

İHA objektiflerinden 2021 yılı 2021 yılında İhlas Haber Ajansı (İHA) objektiflerine yansıyan en iyi kareler belirlendi. .

Yenilenme senesi: Sanat dünyasında 2021 böyle geçti Pandemide zorlanan kültür sanat dünyası, 2021'de AKM gibi ihtişamlı merkezlere kavuştu, müzeler kapılarını açtı. Sanat eseri satışları şaha kalktı, beyazperde şenlendi.

En çok ziyaret ettiğimiz siteler ortaya çıktı: 2021'in enleri Dünya çapında en çok hangi siteler ziyaret ediliyor? Birçoğumuzun tahminlerinde ilk sıralarda Google, Facebook, Instagram gibi teknoloji devlerine ait siteler yer alıyordur. Ancak Google, bu sene koltuğunu kaptırdı.