Türkiye Gazetesi

M. Emin ULUÇ

Fenerbahçe Kulübü, 2011’de oynanmayan Süper Kupa Finali’nin oynatılması için Türkiye Futbol Federasyonuna başvuruda bulundu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “27 Aralık 2021 tarihinde, Yargıtay 5. Ceza Dairesinin ‘Futbolda Sözde Şike Davası’nda mahkemenin verdiği beraat kararını onamasıyla 2010-2011 şampiyonluğumuz bir defa daha ve geri dönülemez şekilde tescil edilmiş; bu gerçekten yola çıkarak da şampiyonluğumuzun bize getirdiği doğal bir hakkı dile getirme gereği doğmuştur” denildi.

FENER FİYAT YÜKSELTİYOR

2010-2011 Süper Lig Şampiyonu Fenerbahçe ile aynı sezonun Türkiye Kupası Şampiyonu Beşiktaş arasında oynanması gereken 2011 Türkiye Süper Kupa karşılaşmasının sözde dava ve devamında TFF’nin aldığı erteleme kararına istinaden oynanmadığı hatırlatılırken “Yargıtay tarafından nihai kararın verilmesiyle birlikte bu maçın bir an önce organize edilmesini ve vicdanlarda yer eden büyük bir soru işaretinin ortadan kaldırılmasını, hak edenin kupayı müzesine götürmesini istiyoruz” ifadeleri kullanıldı.

'Futbolda şike' davasını başlatan FETÖ'cü Kayseri'de yakalandı 2011 yılında eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu kişilere yönelik "futbolda şike" soruşturmasını başlatan raporu eski polis memuru Lokman Yanık hazırladı. Hakkında 161 yıl hapis cezası bulunan Yanık, operasyonla yakalandı.

'Futbolda şike' davasında Yargıtay'dan beraat kararına onama Sadece Fenerbahçe’nin değil bütün spor kamuoyunun merakla beklediği dava nihayete erdi. Yargıtay, yerel mahkemenin Aziz Yıldırım ve yol arkadaşlarıyla ilgili beraat kararını onadı.