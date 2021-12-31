Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in ilk yarısını lider Trabzonspor’un 19 puan gerisinde kapatan Galatasaray, forvet hattını güçlendirmek için harekete geçti. Sarı-Kırmızılı ekip, Hertha Berlin'de forma giyen Krzysztof Piatek için harekete geçti.

ASLAN GOLCÜSÜNÜ ARIYOR

Ziraat Türkiye Kupası’nda Denizlispor’a elenen Galatasaray, transfer dönemini iyi geçirmek istiyor. Hücum hattını güçlendirmek isteyen Sarı-Kırmızılılar, Başkan Burak Elmas ve Fatih Terim arasında gerçekleşen son görüşme sonrası forvet takviyesine karar verildi.

YARIM SEZONLUK MALİYETİ 1.5 MİLYON EURO

9 numara arayışına başlayan Galatasaray’ın listesindeki ilk isim Krzysztof Piatek oldu. Hertha Berlin’de forma giyen Polonyalı golcü, bu sezon 10 maçta 1 gol atabildi. Piatek’in yarım sezonluk maliyeti ise 1.5 milyon Euro.

GALATASRAY’A SICAK BAKIYOR

Alman kulübü, geçen sene 24 milyon Euro yatırım yaptığı Polonyalı golcünün bonservisini 15 milyon Euro olarak belirledi. Sarı-kırmızılılar kiralama formülü ile Hertha Berlin'i ikna etmeye çalışacak. 26 yaşındaki Piatek'in de Galatasaray'a gelmeye istekli olduğu öğrenildi.

Herkes bu transferi konuşuyor! Jailson adım adım Galatasaray’da Devre arası transfer döneminde ön liberoya takviye yapmak isteyen Galatasaray, gündeme sürpriz bir isimle geldi. Sarı-Kırmızılı ekip bir dönem Fenerbahçe’de de forma giyen Jailson'a talip olduğunu bildirdi. 26 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Belhanda'ya attığı tokatla gündem olmuştu.

Terim, Burak Elmas ile görüştü: Galatasaray'da ekonomik adımlar Ligde 19 puan geriye düşen ve kupadan da elenen Aslan’da transfer planlaması tekrar masaya yatırıldı ve bütçeye göre revize edilmesi kararı çıktı. İstifa ise hiç konuşulmadı.

Galatasaray, Denizlispor'a yenilerek Türkiye Kupası'na veda etti Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur karşılaşmasında Galatasaray, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor'u ağırladı. İlhan ve Darri'nin golleriyle iki kere geri düşen Cimbom, Alpaslan, Halil ve Mustafa'nın sayılarıyla 3-2'lik üstünlük yakaladı. Nelsson kendi kalesini vurunca maç uzadı. Alpaslan'ın atılmasıyla 10 kişi kalan Galatasaray penaltılarda yıkımı (5-6) yaşadı.