Türkiye Gazetesi

Süper Lig'e terfi eden hakemler açıklandı. Buna göre; Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde, Kadir Sağlam (Ankara), Mustafa Kürşad Filiz (İstanbul) ve Çağatay Altay (İstanbul) Spor Toto Süper Lig'e terfi eden hakemler olduğu bildirildi.

Spor Toto 1. Lig'e terfi eden hakemler ise şunlar:

Tarık Güldal (Adana), Eren Özyemişcioğlu (Aydın), Adnan Deniz Kayatepe (Balıkesir), Mehmet Türkmen (İstanbul), Ozan Ergün (İstanbul), Can Cengiz (İstanbul), Reşat Onur Coşkunses (İzmir), Adem Cinek (Ordu), Muhammet Ali Metoğlu (Rize), Yusuf Ziya Gündüz (Sivas).

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı istifa etti! Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı istifa etti.

Merkez Hakem Kurulu Üyesi Metin Tokat istifa etti Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu'nda Metin Tokat'ın istifa ettiğini duyurdu. Yerine atanan isim ise Ferhat Gündoğdu oldu.