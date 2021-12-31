Türkiye Gazetesi

Bu sezon bir türlü umduğu çıkışı yakalayaman ve ligin ilk yarısını 4. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de, Portekizli teknik adam Vitor Pereira ile yolların ayrılmasından bu yana aranan kan bir türlü bulunamadı. Sarı-lacivertli ekipte ismi adaylar arasında gündeme gelen Alex de Souza'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

"BİR GÜN YENİDEN BİRLİKTE"

Sarı-lacivertli ekibin eski futbolcularından Fabio Luciano'nun, Mehmet Aurelio ve Alex'in bulunduğu "Bir gün yeniden birlikte" şeklindeki paylaşımını, kendi sosyal medya hesabından takipçilerine aktaran Alex, Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandırdı.

Şu anda Brezilya ekiplerinden Sao Paulo'nun U20 takımını çalıştıran Alex de Souza'nın isminin, Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında yer aldığı iddia ediliyor.

Alex De Souzan'ın o paylaşımı:

Fenerbahçe harekete geçti: 2011 Süper Kupa oynansın Futbolda şike davasında verilen beraat kararını hatırlatan sarı lacivertliler “Bu kararla birlikte o yıl tertiplenmeyen kupa organizasyonu yerine getirilsin ve kupa hak edenin müzesine gitsin” dedi.

Yılmaz Vural TGRT Haber'de açıkladı: Fenerbahçe'yi çok istiyorum Deneyimli teknik direktör Yılmaz Vural hakkında çıkan Fenerbahçe iddialarını TGRT Haber canlı yayınında cevapladı. Hakan Dede ile Spor Bülteni'ne bağlanan Vural, "Fenerbahçe'yi çok istiyorum, iyi top oynatırım" açıklamalarında bulundu.