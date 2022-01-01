Türkiye Gazetesi

Yalımcan SARPYEL

2021 yılı Galatasaray için Avrupa Ligi performansı hariç kâbus gibi geçti. Saha içinde alınan kötü sonuçlar, sık yaşanan sakatlıklar ve üst üste gelen cezalarla bunalan sarı kırmızılılar 2022’yi iple çekti. Aslında Cimbom için kötü gidişat geçtiğimiz sene bugün başladı. Büyük umutlarla transfer dilen Omar yılbaşı gecesinde havai fişek kazası sonrası gözünü kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

CENGİZ'İN VEDASI

Geçen sezon inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Galatasaray, son haftalardaki istikrarına rağmen şampiyonluğu averajla Beşiktaş’a kaptırdı. Cimbom, ligin ilk yarısını lider Trabzonspor’un 19 puan gerisinde 10’uncu sırada tamamladı, kupada çıktığı ilk maçta, evinde Denizlispor’a kaybederek eski şaşalı günlerini arattı. Ama tartışmasız en üzücü olay ise bir önceki Başkan Mustafa Cengiz’in hayatını kaybetmesi oldu.

MARCAO MISIR'I SEÇTİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bir haftalık devre arası tatili sebebiyle oyuncularına üç günlük izin vermişti. Bu kısa arada birçok oyuncu ülkelerine gidip yeni yıla aileleriyle girmeyi tercih etti. Marcao ise uzak Brezilya seyahati yerine ailesiyle Mısır’da tatil yapmayı seçti.

İPLERİ KOPARDI: BU DEFA GELİYOR

Galatasaray, Gedson Fernandes’te mutlu sona çok yaklaştı. Benfica, Teknik Direktör Jorge Jesus’la yolların ayrılmasının ardından Gedson’a ‘kal’ telkininde bulunsa da 22 yaşındaki oyuncu gitmek istediğini yönetime net bir şekilde iletti. İki kulüp arasındaki pazarlıkların kısa sürede başlaması bekleniyor.

Galatasaray aradığı forveti buldu: Krzysztof Piatek ile görüşmelere başladı Ligdeki kötü performansıyla büyük hayal kırıklığı yaşayan Galatasaray, lider Trabzonspor’un 19 puan gerisinde kaldı. Ziraat Türkiye Kupası’nda Denizlispor’a yenilen Sarı-Kırmızılı ekip, turnuvaya veda etti. Avrupa Ligi’ndeki başarısıyla yüzleri güldüren Galatasaray, transfer çalışmalarına başladı. Forvet hattını güçlendirmek isteyen Aslan’ların gündeminde Krzysztof Piatek bulunuyor.

Herkes bu transferi konuşuyor! Jailson adım adım Galatasaray’da Devre arası transfer döneminde ön liberoya takviye yapmak isteyen Galatasaray, gündeme sürpriz bir isimle geldi. Sarı-Kırmızılı ekip bir dönem Fenerbahçe’de de forma giyen Jailson'a talip olduğunu bildirdi. 26 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Belhanda'ya attığı tokatla gündem olmuştu.