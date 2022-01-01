Türkiye Gazetesi

Murad TAMER

Beşiktaş’ta en çok merak edilen konu, Önder Karaveli’nin devam edip etmeyeceği. Siyah beyazlı yönetim bu sorunun cevabını vermek için acele etmiyor. Başkan Ahmet Nur Çebi, Göztepe maçının ardından yaptığı açıklamada, Önder Hoca’yı beğendiğini ve başarılı olunduğu takdirde uzun yıllar çalışabileceklerini söylemişti.

Şu anda kadar siyah beyazlı takımın başında beş maça çıkan 47 yaşındaki teknik adam için yönetim olumlu düşünüyor ancak Süper Kupa Finali’nde elde edilecek sonuç tam anlamıyla belirleyici olacak.

BİR OYUNCU POZİTİF

Önder Karaveli’nin futbolcularla olan iletişimi olumlu karşılansa da takımın daha iyi futbol oynaması bekleniyor. Başkan Çebi ve yönetimi bu açıdan Süper Kupa Finali’ni büyük bir fırsat olarak görüyor. Önder Hoca’yla yapılan görüşmede, “Kupayı kazanırsak takımın ihtiyacı olan öz güven sağlanmış olacak. Sonraki süreçte de devam ederiz” denildiği öğrenildi. Öte yandan maç öncesi takımda bir futbolcunun Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.

ATIBA HUTCHINSON: İYİLEŞİYORUM

Ziraat Türkiye Kupası’nda Altay ile oynanan maçta turu getiren golü artan Atiba Hutchinson geleceğe umutlu bakıyor. 39 yaşındaki Kanadalı oyuncu takımın her geçen gün biraz daha iyi duruma geldiğini belirterek, “Sezon başı sakatlıklar ve şanssızlıklar üst üste geldi. Şu andaki durumumuza bakınca geçen sezonki oyunumuzu tekrarlayabileceğimizi görebiliyorum” dedi.

SASSUOLO SERVET İSTİYOR

Beşiktaş’ın devre arasında kadrosuna katmak istediği Kaan Ayhan için kulübü Sassuolo zorluk çıkarmaya devam ediyor. İtalyan ekibi, millî futbolcu için Trabzonspor’un da nabız yoklaması üzerine bonservis bedelini bir anda 9 milyon avroya çıkardı.

SALİH'E ÇİFTE KANCA

Geçen sezon ligin en iyi oyuncularından biri olmasına rağmen Beşiktaş’ta büyük hayal kırıklığı yaşatan Salih Uçan’a ayrılık gözüktü. Yetenekli oyuncuya Göztepe ve Altay talip oldu. Yönetim her iki kulüple de görüşmelerini sürdürüyor.

Beşiktaş'a kupa morali: Altay'ı tek golle geçti İki siyah beyazlı takımın kapışmasında Beşiktaş ligdeki yenilginin rövanşını aldı. Kara Kartal'a turu getiren isim 39 yaşındaki Atiba oldu.

Karaveli'ye iki maç kredi! İşte yerine gelebilecek 3 isim Beşiktaş yönetimi Konyaspor deplasmanından puansız dönülmesi üzerine Önder Karaveli'ye iki maçlık şans verdi. Yönetim, aday isimlerle dirsek temasında.