Türkiye Gazetesi

2021 yılının sona ermesiyle birlikte yılın en başarılı futbolcu isimleri belli oldu. Dünyanın en başarılı 2 futbolcusu olarak kabul edilen Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi’yi takım başarısından dolayı gölgede bırakan bir isim ortaya çıktı.

COPA AMERCA’YI KAZANDI

Barcelona ile sadece Kral Kupası’nı kazanabilen Lionel Messi, Katalan ekibinde istediği gibi bir sezon geçiremeyerek PSG’ye transfer olmuştu. Ancak Arjantinli yıldız, milli takımla birlikte Arjantin'in uzun yıllar çektiği kupa hasretine son verdi ve Copa America'da ülkesiyle birlikte zafere ulaştı.

TURNUVANIN EN İYİSİ OLDU

Bu sezon PSG formasıyla 16 maça çıkan Messi, 6 gol 5 asistlik performans gösterdi. 34 yaşındaki yıldız, Barcelona formasıyla 47 maçta 38 gol atıp 14 asist yaparken, Şampiyonluk yaşadığı Copa America'da ise attığı 4 gol ve yaptığı 5 asistle iki alanda da turnuvanın en iyisi oldu.

7 KEZ KAZANDI

Lionel Messi, 2021’de futbolun en prestijli ödülü olan Ballon d'Or'u kazanmayı başardı.

2 KUPA KAZANDI

Inter, 2021'de Juventus'un 9 yıllık İtalya Serie A hegemonyasını yıkmayı başardı. Cristiano Ronaldo, lig şampiyonluğunu kaybetse de Juventus'la 2 kupa kazandı. 36 Yaşındaki Portekizli yıldız, İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası zaferlerine ulaşmayı başardı.

GOL KRALI OLDU

Cristiano Ronaldo'lu Portekiz, EURO 2020'de son 16 turunda Belçika'ya 1-0 yenilerek turnuvaya veda etmişti. Ronaldo, turnuvaya erken veda etse de sadece gruplarda attığı 5 golle EURO 2020'de Patrik Schick ile gol krallığında zirvede yer aldı.

21 MAÇTA 14 GOL ATTI

Portekizli yıldız, bu sezon Manchester United formasıyla çıktığı 21 maçta 14 gol atıp 3 de asist kaydetti. Ronaldo, geçen sezon Juventus formasıyla ise çıktığı 44 maçta 36 gol attı ve 4 asist yaptı.

RONALDO İLE MESSİ’Yİ GERİDE BIRAKTI

2021'de Messi ve Ronaldo'yu takım başarısı anlamında gölgede bırakan isim Chelsea'nin İtalyan yıldızı Jorginho oldu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KUPASI’NI KAZANDI

30 yaşındaki yıldız futbolcu, 2021 yılında İtalya ile EURO 2020 şampiyonu olurken Chelsea ile de Şampiyonlar Ligi Kupası'nı kaldırdı.

43 MAÇTA 8 GOL ATTI

Jorginho, geçen sezon Chelsea formasıyla 43 maça çıkarken 8 gol atıp 2 asist kaydetti.

İSTİKRARLI

Yıldız orta saha oyuncusu, EURO 2020'de ise İtalya Milli Takımı ile 3 maçta 120 dakika, 3 maçta 90 dakika ve 1 maçta ise 75 dakika sahada kalıp istikrarlı bir grafik çizdi.

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