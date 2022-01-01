Türkiye Gazetesi

Lazio’dan 6.75 milyon Euro bedelle transfer edilen ve 10 yıldır Galatasaray forması giyen Fernando Muslera’nın sözleşmesi feshediliyor.

SEZONU KAPATTI

Yeni Şafak’ta yer alan habere göre; yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası sezonu kapatan ve oynadığı son maçlarda hatalarıyla eleştirilen Muslera’nın Galatasaray hikayesi kapanıyor.

GALATASARAY’DAN AYRILIYOR

Yabancı sınırı sorunu yaşayan Galatasaray’ın deneyimli kaleci Fernando Muslera’nın sözleşmesinin feshedileceği iddia edildi.

32 GOL YEDİ

Normalde sözleşmesi 2024 yılında sona erecek olan 35 yaşındaki oyuncu, bu sezon 27 karşılaşmada görev yaptı. Tecrübeli kaleci bu maçlarda 32 gol yedi.

2021'de Galatasaray'ın yüzü gülmedi Şampiyonluğu averajla Beşiktaş’a kaptıran Galatasaray, büyük umutlarla girdiği yeni sezonda Avrupa performansı hariç aradığını bulamadı.

Galatasaray aradığı forveti buldu: Krzysztof Piatek ile görüşmelere başladı Ligdeki kötü performansıyla büyük hayal kırıklığı yaşayan Galatasaray, lider Trabzonspor’un 19 puan gerisinde kaldı. Ziraat Türkiye Kupası’nda Denizlispor’a yenilen Sarı-Kırmızılı ekip, turnuvaya veda etti. Avrupa Ligi’ndeki başarısıyla yüzleri güldüren Galatasaray, transfer çalışmalarına başladı. Forvet hattını güçlendirmek isteyen Aslan’ların gündeminde Krzysztof Piatek bulunuyor.

Herkes bu transferi konuşuyor! Jailson adım adım Galatasaray’da Devre arası transfer döneminde ön liberoya takviye yapmak isteyen Galatasaray, gündeme sürpriz bir isimle geldi. Sarı-Kırmızılı ekip bir dönem Fenerbahçe’de de forma giyen Jailson'a talip olduğunu bildirdi. 26 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Belhanda'ya attığı tokatla gündem olmuştu.