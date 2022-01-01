Türkiye Gazetesi

Vaka oranlarının Omicron varyantı ile birlikte yeniden rekor seviyeleri gördüğü İngiltere'de, futbol ligleri de en çok etkilenen gruplardan biri oldu. Art arda gelen koronavirüs haberlerine bu defa Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp'un da eklendi.

CHELSEA MAÇINDA TAKIMININ BAŞINDA OLAMAYACAK

Premier Lig'de yarın Chelsea ile deplasmanda karşılaşacak olan Liverpool'da Teknik Direktör Jürgen Klopp'un korona virüs test sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, korona virüs testi pozitif çıkan Klopp'un yerine Chelsea karşılaşmasında takımın başında Yardımcı Antrenör Pepijn Lijnders'in olacağı aktarıldı.

Omicron, Premier Lig'i vurdu: 103 kişi korona oldu İngiltere Premier Lig'deki Covid-19 vakalarında son bir haftada 103 kişiyle rekor artış yaşandı.

Premier Lig'de 90 koronavirüs vakası tespit edildi Son bir haftada yapılan yeni tip koronavirüs testleri sonrası Premier Lig'de, 90 kişinin sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.

Premier Lig'de 4 maç daha korona nedeniyle ertelendi İngiltere'de koronavirüs bilançosunun ağırlaşmaya devam etmesi üzerine, Premier Lig'de 4 maç daha ertelendi.