Türkiye Gazetesi

Koronavirüs salgınının Omicron etkisiyle yeniden etkisini arttırmaya başlamasıyla, vaka sayıları günbegün artış göstermeye devam ediyor. Spor camiasını da oldukça etkileyen koronavirüs salgını, basketbola da bulaştı. Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda 6 pozitif vaka görüldüğü bildirildi.

MAÇLAR ERTELENDİ

Galatasaray Kulübü, sarı-kırmızılı kadın basketbol takımında 6 oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçlarının pozitif çıktığını ve ligdeki iki maçlarının ertelendiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncularımıza uygulanan PCR testleri sonrasında 6 basketbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın tedavi protokolü ve kontrol süreci başlamıştır. Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde oynayacağımız Bursa Büyükşehir Belediyespor ve Bellona Kayseri Basketbol maçları, takımımızdaki pozitif vakalar sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir." denildi.

Liverpool Teknik Direktörü Klopp koronaya yakalandı Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp'un koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Koronavirüs Beşiktaş'a da sıçradı Beşiktaş'ta bir futbolcunun yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı.

Koronavirüs parkeyi vurdu: Fenerbahçe Beko'nun iki maçı ertelendi Fenerbahçe Beko'nun Real Madrid ve Büyükçekmece Basketbol müsabakaları, takımlarda artan koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi. Sarı lacivertliler, iki sporcunun ve bir teknik ekip üyesinin test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.