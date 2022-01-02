Türkiye Gazetesi

Murad TAMER

Batshuayi’den memnun olmayan Beşiktaş, eski golcüsü Cenk Tosun’un yine peşine düştü. Türkiye Kupası’nda Altay’ı tek golle geçerek son 16 turuna kalan siyah beyazlılarda Belçikalı oyuncu kaçırdığı gollerle yine saç baş yoldurdu. Batsman lakaplı oyuncu bitiricilik konusunda sıkıntı yaşadığı için yönetim harekete geçti. Cenk Tosun’la iletişime geçildi ve yıldız oyuncu eski kulübüne dönmeye açık. Everton ocak ayında teklifleri dinlemek ve mali yükü azaltmak istiyor.

YÖNETİMİN ELİ GÜÇLÜ

Siyah beyazlı yönetimde Cenk Tosun’un kiralanması durumunda takıma büyük güç kazandıracağı görüşü hâkim. Bu transfere karşı çıkan kimse yok. Bu yüzden Everton ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan yıldız futbolcu için, bedelsiz kiralama teklifi yapıldı. Ancak İngiliz kulübü az da olsa bir ücret beklentisi olduğunu iletti. Everton’un sezonun geri kalanı için Cenk Tosun’a 1,5 milyon sterlin ödemekten kurtulma isteği Beşiktaş’ın şu an elindeki en büyük koz.

KARTAL’IN MAÇINI İZLEDİ

Cenk Tosun’un babası Şenol Tosun, Altay ile oynanan kupa maçında Vodafone Park’taydı. Tosun, mücadeleyi takip ederken tribünde olan Necip Uysal’la da sohbet etti.

Koronavirüs Beşiktaş'a da sıçradı Beşiktaş'ta bir futbolcunun yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı.

Beşiktaş'a kupa morali: Altay'ı tek golle geçti İki siyah beyazlı takımın kapışmasında Beşiktaş ligdeki yenilginin rövanşını aldı. Kara Kartal'a turu getiren isim 39 yaşındaki Atiba oldu.