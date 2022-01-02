Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin en ünlü eski futbolcularından olan ve şimdilerde televizyon programlarında futbol yorumculuğu yapan Rıdvan Dilmen, canlı yayında vasiyetini açıkladı. Dilmen, açıklamasında Nazilli Şehir Stadı'na kesinlikle adının verilmemesini istediğini belirtti.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde doğup büyüyen ve futbola da burada başlayan Rıdvan Dilmen, Nazilli İlçe Stadı'nın adının 5 Eylül Stadı olarak değiştirilmesini önerdi.

"NAZİLLİ'NİN HER SOKAĞININ ÜZERİMDE EMEĞİ VAR"

Katıldığı bir programda son dönemlerde Fatih Terim ve Mustafa Denizli gibi büyük futbolcu ve teknik direktörlerin adlarının stadlara verilmesi ile ilgili soruyu cevaplayan Dilmen, kendisi için böyle bir şey yapılmasını istemediğini belirtti.

"Doğup büyüdüğüm, yetiştiğim, futbola Nazilli Sümerspor da başladığım Nazilli'de benimle ilgili bir tasarruf olmasını asla istemiyorum" diyen Dilmen, "Şu anda Nazilli Şehir Stadı olarak devam ediyor. Eğer uygun görürlerse 5 Eylül Stadyumu olarak değişmesinde fayda var. Çünkü; 5 Eylül Nazilli'nin kurtuluşudur. Eğer değerlendirirlerse mutlu oluruz" dedi.

Dilmen, Nazilli'nin her sokağının kendisinin üzerinde emeği olduğunu belirtip, ölünce memleketine gömülmeyi vasiyet etti.

Rıdvan Dilmen Emre Belözoğlu’nu öve öve bitiremedi! Dün akşam Galatasaray, sahasında Başakşehir’le 1-1 berabere kaldı. 3 puana hasret kalan Sarı-Kırmızılılar da işler ters gitmeye devam ediyor. Karşılaşmanın ardından Başakşehir’in hocası Emre Belözoğlu’na övgüler ise peş peşe geldi. Maçtan sonra önemli açıklamalarda bulunan Rıdvan Dilmen, "Emre Belözoğlu dünya çapında bir teknik direktör adayı. Bakın Türkiye demiyorum. Dünya çapı diyorum." dedi.

Rıdvan Dilmen’den dikkat çeken Mesut Özil-Pereira yorumu Fenerbahçe evinde Çaykur Rizespor’u 4-0 mağlup etti. Maçın ardından ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, önemli değerlendirmelerde bulundu. Maçta Mesut Özil’in yerine Arda Güler’in oyuna dahil olmasını jest olarak yorumlayan Dilmen, , "Hemen hemen ilk kez Mesut Özil ile Pereira'nın mutlu bir şekilde maçı bitirdiklerini gördüm." ifadelerini kullandı.