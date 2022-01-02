Türkiye Gazetesi

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 19. haftasında Getafe, evinde lider Real Madrid'i konuk etti. Madrid bölgesinin derbisinde Getafe'ye galibiyeti getiren golü 9. dakikada milli futbolcu Enes Ünal attı.

83 DAKİKA OYUNDA KALDI

Getafe'de özellikle son 1 aydır başarılı bir performans gösteren Enes, bu sezon ligde 6 defa rakip ağları havalandırdı. Real Madrid karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Enes, 83. dakikada yerini Jakup Jankto'ya bıraktı.

"MILITAO'NUN HATA YAPACAĞINI HİSSETTİM"

Öte yandan, 24 yaşındaki genç futbolu maç sonu attığı golü anlattı. Real Madridli defans oyuncusu Eder Militao'nun ceza sahası içinde topu kontrol edememesiyle yakaladığı fırsatı iyi değerlendiren ve rakip ağları havalandıran Enes "Her forvet oyuncusu gibi bazen bir şeyler hissedersin, bende de aynısı oldu. Hata yapacağını hissettim. Her şey iyi gittiği için şanslıydım." dedi.

"FLORES'İN TAKTİĞİ GALİBİYETİ GETİRDİ"

Real Madrid karşısında 3 puan aldıkları için çok mutlu olduklarını söyleyen Türk futbolcu, teknik direktör Quique Sanchez Flores'in "Her zamanki gibi sağlam bir defans bloğu oluşturmak, topa sahipken rahat olmak ve sahada her şeyimizi vermek..." taktiğinin galibiyette önemli rol oynadığını vurguladı.

"GÜVEN KAZANDIK"

Ligde alt sıralardan çıkmaya başladıklarını ve üzerlerindeki baskıdan kurtulmaya çalıştıklarını aktaran Enes "Yavaş yavaş güven kazandık. Düşme hattından da çıktık ve çok daha rahatız. Önemli olan bu" değerlendirmesinde bulundu.

REAL MADRİD İKİNCİ YENİLGİSİNİ ALDI

Ligde alt sıralardan kurtulan ve yükselişe geçen Getafe, 18 puanla 16. sırada yer alıyor. La Liga'da en yakın rakibi Sevilla'nın (1 maçı eksik) 8 puan önünde liderlik koltuğunda oturan ve bir maç fazlası bulunan 46 puanlı Real Madrid ise 3 Ekim'den sonra ilk mağlubiyetini alarak, ligde 2. yenilgisini yaşadı.

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