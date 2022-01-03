Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray’da gözler uzun süredir ocak ayına çevrilmişti. Kötü gidişatı yapılacak takviyelerle durdurup tekrar ligde iddialı konuma gelmenin hesapları yapılmıştı. Ancak liderin 19 puan gerisine düşülmesi, kupaya veda edilmesi Aslan’ın önümüzdeki sene Avrupa’da olma şansını neredeyse bitirdi. Bu yüzden transfer listesini maliyeti daha düşük isimlerle revize eden sarı kırmızılılar scout ekibinin de raporları doğrultusunda Norveç’e çıkarma yapmaya hazırlanıyor. Ancak Cimbom’un önceliği artık Benfica ile dönüşü olmayan bir yola giren Gedson Fernandes.

BANA SAHİP ÇIKTILAR

Bütçenin ana kısmı Portekizli yıldıza harcanacak. Kalan rakamla ise kanat hücumcuları Ole Solbakken ve Emil Konradsen Ceide kadroya dâhil edilecek. İki yıldız adayı için Aslan 3,5 milyon avroluk bütçe belirledi. Norveçli isimleri ikna etmek için ise vatandaşları Omar Elabdellaoui devrede. Geçtiğimiz sezon yaşadığı talihsiz sakatlığı sonrası sarı kırmızılı kulübün kendisine sahip çıktığını anlatan Omar, iki yıldıza da “Türkiye çok güzel bir ülke, İstanbul harika. Ama hepsinden önemlisi Galatasaray çok büyük bir kulüp, buraya gelmelisiniz” telkininde bulundu.

LİSANSI ÇIKARILACAK MI?

2021 yılına girerken yaşadığı şansız olay sonrası görme kaybı yaşayan Omar Elabdellaoui bütün bir seneyi arka arkaya operasyonlar ve tedaviyle geçirdi. Norveç asıllı oyuncu geçtiğimiz hafta kornea nakli sonrası son muayenesini de oldu ve sağlığına kavuştu. 30 yaşındaki sağ bek bugün başlayacak antrenmanlarda takımla denenecek ve son durumuna göre lisans çıkarılıp çıkarılmayacağına karar verilecek.

2024’e kadar

Galatasaray’ın yıldız kalecisi Fernando Muslera, sözleşmesinin devre arasında feshedileceği iddialarına sosyal medya hesabından cevap verdi. Uruguaylı kaleci “2024 yılına kadar İstanbul’dayım. Belki daha da fazla” sözleriyle ayrılmayacağını duyurdu. Muslera ayrıca bir kez daha baba olacağını, eşinin ultrason fotoğrafıyla duyurdu.

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