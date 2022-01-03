Türkiye Gazetesi

Murat Tamer

Beşiktaş’ta sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Domagoj Vida’ya yol göründü. Siyah beyazlılarda beşinci sezonunu geçiren Hırvat stopere İngiltere’den Watford talip oldu. Premier Lig’in en çok gol yiyen takımlarından biri olan Watford’u çalıştıran Claudio Ranieri, 32 yaşındaki Vida’yı transferde ilk sıraya aldı. Önümüzdeki günlerde İstanbul’a gelmesi beklenen Ada ekibinin yetkilileri transferi kısa süre içinde gerçekleştirmek istiyor. Siyah beyazlı yönetim de sözleşmesini uzatmak istemediği Vida’nın satışına onay vermiş durumda.

Yerine Kaan Ayhan

Bu sezon gösterdiği performansla eleştirilen Hırvat stoperin sezonun geri kalanı için alacağı olan 1,7 milyon avronun dışında bir miktar da bonservis bedelinin gelecek olması Beşiktaş yönetiminin iştahını kabartıyor. Vida’nın satışı gerçekleştiğinde siyah beyazlıların bir numaralı hedefi Sassuolo forması giyen Kaan Ayhan olacak. Beşiktaş’ın uzun süredir peşinde koştuğu 27 yaşındaki stoperin transferindeki rakip ise Trabzonspor. Ancak Beşiktaş’ta forma giymek isteyen Kaan Ayhan, siyah beyazlıların elini güçlendiriyor.

Kartal’ın hedefi Süper Kupa

Beşiktaş’ta Teknik Sorumlu Önder Karaveli’nin kupadaki Altay maçından sonra oyuncularına verdiği üç günlük izin bugün sona eriyor. Siyah beyazlılar 11.00’de yapacağı antrenmanın ardından yarın Antalyaspor’la oynayacağı Süper Kupa finali için Katar’a gidecek.

Favori Beşiktaş ama...

Süper Kupa’da Beşiktaş ile karşılaşacak olan Antalyaspor’da Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, “Favori tabi ki de Beşiktaş, ama biz de hazırız. Camiamız rahat olsun. Kupayı almayı çok istiyoruz. Biz elimizden geleni yapıyoruz" dedi. Şahin ayrıca transfer konusunda da “Transfer engeli var. Kalkarsa biz de takviye yapmak istiyoruz. Gelecek olan oyuncunun her şeyden önce iyi bir insan olması lazım” diye konuştu.

Beşiktaş Cenk Tosun'un peşinde Beşiktaş, eski golcüsünü üçüncü defa kadrosuna katmak için bedelsiz kiralama teklifi yaptı ama Everton mutlaka ücret istiyor.

Beşiktaş'a kupa morali: Altay'ı tek golle geçti İki siyah beyazlı takımın kapışmasında Beşiktaş ligdeki yenilginin rövanşını aldı. Kara Kartal'a turu getiren isim 39 yaşındaki Atiba oldu.