Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Transferin son günlerinde Fenerbahçe’nin kadrosuna kattığı Miguel Crespo, daha imzayı atarken eleştiri yağmuruna maruz kalmıştı. Adı bilinmiyordu, kariyerinde en üst lig görmemişti, orta sahası zaten kalabalık olan Fenerbahçe’de ne işi vardı gibi bir çok tepki geldi bu transfere. Ancak hocalığı hakkında tartışmalara olsa da Josef de Souza’yı Türkiye’ye getiren Vitor Pereira, bir kez daha turnayı gözünden vurmuştu. Crespo oyunuyla büyüdü.

Maliyeti az, yükü çok

Crespo, yıldızlar topluluğu orta sahada performansıyla parlamaya başlasa da gerçek anlamda ilk defa, Galatasaray derbisinde attığı galibiyet golüyle dikkat çekti. Golü Mesut’un gölgesinde kalsa da Portekizli, yıldızlardan daha parlak olduğunu sahada göstermeye devam etti. Bonus olarak görülen 25 yaşındaki orta saha, bugün ilk on bire ilk yazılan isimlerden. Performansıyla taraftarın gönlüne taht kurmuş durumda. Yıllık ücreti 500 bin avro. Hedefi ise millî takım.

NAPOLİ ISRARLI

Szalai’yle birlikte Avrupa devlerinin radarındaki Min-Jae Kim için Napoli’nin yeni teklifi ortaya çıktı. İtalyan medyası ilk teklifi reddedilen Napoli’nin, Kim için masaya bu sefer 18 milyon avro koyacağını öne sürdü.

Gustavo’yu bitirdi

Maliyeti düşük, oyunu büyük Crespo, Gustavo’yu kulübeye çiviledi. Hem ofansta hem defansta daha etkili olan Portekizli, sambacıyı unuttururken, yönetim de Gustavo’yu göndermek için kolları sıvadı. Crespo’dan en az altı kat yüksek maliyeti olan Gustavo ile yollar ayrılacak.

'Gerçek Fenerbahçeli' Crespo'dan göz kamaştıran performans Galatasaray derbisinde kaydettiği golle takımına 3 puanı getiren Fenerbahçe'nin Portekizli oyuncusu Miguel Crespo, Göztepe karşısında gösterdiği performansla adeta göz kamaştırdı.

Fenerbahçeli Crespo: Galatasaray'a gol atarak gerçek Fenerbahçeli oldum Galatasaray karşısında alınan 2-1'lik galibiyette attığı golle imzasını atan Miguel Crespo, Galatasaray'a gol atarak gerçek Fenerbahçeli olduğunu söyledi.