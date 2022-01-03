Türkiye Gazetesi

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç koronavirüse yakalandı. Kulüpten yapılan açıklamada Koç'un testinin pozitif olduğu duyurulurken, genel sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Ali Koç Hakkında Bilgilendirme: Başkanımız Ali Koç’un Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup; izolasyon ve tedavi süreçlerine evinde devam edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

KORONAVİRÜS BASKETBOL TAKIMLARINI VURMUŞTU

Fenerbahçe erkek ve kadın basketbol takımları koronavirüs vakaları nedeniyle zor günler geçiriyor. Erkek basketbol takımı Fenerbahçe Beko'da iki sporcu ve bir teknik ekip çalışanı olmak üzere toplam üç kişinin testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.

Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı'nda da 2 oyuncunun koronavirüse yakalandığı belirtilmişti.

Fenerbahçe'de Crespo as oldu Fenerbahçe, elinde çok sayıda orta saha oyuncusu olmasına rağmen Crespo’yu aldığında ağır eleştirilere maruz kalmıştı. Ancak isimsiz Portekizli sahada herkesi susturdu

Christoph Daum’dan Fenerbahçe itirafı: En iyi kadro onlarda Lige şampiyonluk hedefiyle başlayan Fenerbahçe’de teknik direktör Vitor Pereira ile yollar ayrılmıştı. Teknik direktör arayışında olan Sarı-lacivertliler henüz aradığı hocayı bulmuş değil. Fenerbahçe’nin listesinde ise Slaven Bilic, Joachim Löw, Jorge Jesus, Christoph Daum, İsmail Kartal ve Okan Buruk gibi isimler yer alıyor. Adı Fenerbahçe ile anılan Christoph Daum ise Sarı-lacivertli takım hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

28 maç, 28 farklı kadro: Yazboz tahtası Fenerbahçe Sarı lacivertliler, ligde 19, Avrupa’da 8 ve kupada 1 karşılaşma oynadı. Değil üst üste, hiçbir maçta aynı 11’i bulamadı. Her maç en az 2 değişiklik olurken, rotasyon 8’e kadar yükseldi.