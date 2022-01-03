Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ta 5 Ocak Çarşamba günü Katar'da Antalyaspor ile oynanacak olan Süper Kupa öncesi 5 futbolcu kadrodan çıkarıldı. Siyah-beyazlı ekip, üst solunum enfeksiyonu bulguları gösteren Necip Uysal, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Salih Uçan ve Serdar Saatçı'nın Süper Kupa maçının kamp kadrosunda yer almayacağını açıkladı.

Beşiktaş Kulübü Sağlık Koordinatörü Doç. Dr. Kerem Ülkü, yaptığı açıklamada, üst solunum enfeksiyonu bulguları gösteren 5 futbolcunun kamp kadrosundan çıkarıldığını ve futbolcuların ileri tetkik ve takip süreçlerinin sürdüğünü belirtti.

"HEDEF ANTALTASPOR MAÇI"

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri Emre Kocadağ ile Adnan Dalgakıran, Beşiktaş'ın Süper Kupa mücadelesine odaklandığı ve bütün kupaları almak istediklerini belirttiler.

Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacaklarını hatırlatan Kocadağ, "Zor bir maç olacak. Antalyaspor da ivme yakaladı, iyi futbol oynuyor. Şanslar eşit. Final maçları belli olmaz." ifadelerini kullandı. Kupayı almak için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayan Kocadağ, "Çok ciddiye aldığımız bir organizasyon. Katar'a gidiyoruz. İlk defa Katar'da kupa maçı oynanacak. İlginç bir maç olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Turkcell Süper Kupa'yı almak istediklerini belirten Adnan Dalgakıran ise "Bütün kupaları almak isteriz. Tek maçlık bir fırsat var ve bunu değerlendirmek istiyoruz." diye konuştu.

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