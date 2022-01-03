Türkiye Gazetesi

Yeşil sahalarda görmek istemediğimiz haber Kırklareli'den geldi. 1. Amatör Lig B Grubu'nda mücadele eden Hürriyetspor ile Kuştepe Gençlikspor takımları, dün karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısında Hürriyetspor'dan T. N, rakip futbolculardan birine faul yaptığı iddiasıyla hakem Ömer Şıvka tarafından kırmızı kartla oyun dışı bırakıldı.

FUTBOLCUNUN YÜZÜNE TEKME ATTI

Kırmızı kart gören sporcu, sakatlığı nedeniyle yerde yatan bir futbolcuya yardım eden Kuştepe Gençlikspor'dan Umut Karakaş'ın yanına giderek yüzüne tekme attı.

Yaralanan Karakaş, 112 Acil Sağlık ekiplerince önce Babaeski Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan Karakaş'ın çene ve burnunda kırık, sol gözünün altında ise 2 santimetre açılma tespit edildi. Umut Karakaş, buradan Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

"EN YÜKSEK CEZAYI ALMASINI İSTİYORUZ"

Tedavisi süren Karakaş, sakatlanan takım arkadaşına yardım ettiği esnada rakip futbolcunun tekme atması sonucu yaralandığını söyledi. Tahlisiz bir olayla karşılaştığını ifade eden Karakaş, "Bu vicdansızca yapılan bir hareket" dedi.

Yüzünde kırıklar meydana geldiğini anlatan Karakaş, "Göz arkası kemiğim, burnum, elmacık kemiğim ve damak bölgesinde kırıklar var. Tedavim sürüyor. Bundan sonra hukuki yollara başvuracağız. Ceza almasından ziyade futbolda, sporda böyle şeylerin olmaması adına caydırıcılığı olması için alabileceği en yüksek cezayı almasını istiyoruz." diye konuştu.

Türk futbol tarihinde bir ilk: Gösterilen kırmızı kart herkesi şaşırttı Bu hafta itibarıyla Ziraat Türkiye Kupası 5’inci Tur maçları oynanmaya başladı. Kasımpaşa ile Kocaelispor beşinci turda karşı kaşıya gelirken, maçta ilginç anlar yaşandı. Maçta Kocaelispor’da Michael Pereira'nın gördüğü kırmızı kart maça damga vurdu. Sarı kart gösteren hakeme dostane şekilde dokunan futbolcu, kırmızı kart gördü.