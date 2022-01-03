Türkiye Gazetesi

Trabzonspor'un bir süredir radarına aldığı Edin Visca transferinde sona geliniyor. Söz konus futbolcu için yoğun mesai harcayan bordo-mavili ekibin, transfer için Başakşehir'le son detayları görüşmeye başladığı öğrenildi.

GÖRÜŞMELER OLUMLU GEÇTİ

Devre arası transfer döneminin gözde isimlerinden Medipol Başakşehirli futbolcu Visca’nın yeni adresi belli oluyor. Trabzonspor, 31 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmaya yakın. Bordo-mavililer ile turuncu-lacivertliler arasında son detaylar görüşülüyor. İki kulüp arasında görüşmelerin olumlu ilerlediği öğrenilirken, ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından transferin resmiyete dökülmesi bekleniyor.

Fenerbahçe’de bomba transfer iddiası: Yıldız oyuncu Fransa yolcusu Vitor Pereira ile yolları ayıran Fenerbahçe, transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-Lacivertlilerde takıma gelecek oyuncular kadar gidecek oyuncular da büyük önem taşırken, şaşırtan bir teklif geldi. Pereira döneminde performansını yükselten ve başarılı oyunuyla dikkat çeken Marcel Tisserand’a, Fransa Ligue 1 ekiplerinden St Etienne talip oldu.

Herkes bu transferi konuşuyor! Jailson adım adım Galatasaray’da Devre arası transfer döneminde ön liberoya takviye yapmak isteyen Galatasaray, gündeme sürpriz bir isimle geldi. Sarı-Kırmızılı ekip bir dönem Fenerbahçe’de de forma giyen Jailson'a talip olduğunu bildirdi. 26 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Belhanda'ya attığı tokatla gündem olmuştu.