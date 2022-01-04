Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş’ın yıllık 3,4 milyon avro ile en çok kazanan oyuncusu durumunda olan Domagoj Vida’ya İngiltere’den gelen ilgi siyah beyazlı yönetimi mutlu etmişti. Premier Lig ekiplerinden Watford’la görüşen Hırvat stoper bir aksilik olmazsa İngiltere’nin yolunu tutacak. Vida’nın ayrılığı hâlinde yönetim yerli stoper takviyesi yapmayı hedefliyor. Yaz döneminde de gündeme gelen Kaan Ayhan için kulübü Sassuolo, kiralama önerisine sıcak bakmayıp yüksek bonservis ısrarına devam ederken bu transfer için Asbaşkan Emre Kocadağ son bir teklifte bulunacak.

RAKİP AYNI

Konyaspor’un başarılı stoperi Abdülkerim Bardakçı da Beşiktaş’ın uzun süredir radarında olan bir isim. Yeşil beyazlılar devre arasında ayrılığa sıcak bakmayacaklarını duyursa da millî oyuncunun tavrı bu transferde belirleyici olacak. Defansın göbeğine takviye için listedeki yerli adaylardan diğeri ise Trabzonspor’un da gündeminde olan Adana Demirsporlu Samet Akaydın. 1,90 boyunda ve 27 yaşındaki oyuncu için Beşiktaş’ın rakibi aynı. Trabzonspor, Kaan Ayhan gibi Samet Akaydın’ı da listesinde bulunduruyor.



Beşiktaşlı oyuncu Adem Ljajic

BEŞ OYUNCU GÖTÜRÜLMEDİ

Süper Kupa Finali’nde yarın Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş’ta hastalık krizi baş gösterdi. Katar’ın Doha şehrinde bulunan Ahmed bin Ali Stadyumunda oynanacak maç öncesi Necip Uysal, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Salih Uçan ve Serdar Saatçı kamp kadrosundan çıkarıldı. Kulüpten yapılan açıklamada maç öncesi yapılan değerlendirmelerde beş oyuncunun da üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları göstermesi sebebiyle kadrodan çıkarıldığı belirtildi.

DÖRT TALİBİ VAR

Beşiktaş’ta kadro dışı olan Âdem Ljajic’i ara transfer döneminde Serie A’dan birçok kulüp kadrosuna katmayı amaçlıyor. İtalyan basınında sıkça çıkan haberlerde, Genoa, Cagliari ve Spezia’nın ardından Sampdoria’nın da transfer yarışına dâhil olduğu ifade edildi.

DÖRT OYUNCU KATAR’DA

Beşiktaş’ta üst solunum enfeksiyonu sebebiyle beş oyuncunun kadrodan çıkarılması üzerine altyapı takviyesi yapıldı. U-19 Takımı’ndan, Göktuğ Baytekin (kaleci), Emirhan İlkhan (merkez orta saha), Demir Ege Tıknaz (ofansif orta saha) ve Emirhan Delibaş (ofansif orta saha), Fraport TAV Antalyaspor ile oynanacak Süper Kupa finalinde kadroda yer alacak.

Beşiktaş'ta 5 futbolcu kamp kadrosundan çıkarıldı Son dakika Beşiktaş haberine göre; Beşiktaş Kulübü, üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları gösteren Necip Uysal, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Salih Uçan ve Serdar Saatçı'nın kamp kadrosundan çıkarıldığını ve Katar'a götürülmeyeceğini açıkladı.

Beşiktaş Cenk Tosun'un peşinde Beşiktaş, eski golcüsünü üçüncü defa kadrosuna katmak için bedelsiz kiralama teklifi yaptı ama Everton mutlaka ücret istiyor.