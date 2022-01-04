Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Fenerbahçe’de gündem teknik direktör... Vitor Pereira’yı kapının önüne koyduktan sonra arayışa giren sarı lacivertliler, Adana Demirspor maçına da geçiş hocasıyla çıkacak görünüyor. Başkan Ali Koç’un favorilerinden Slaven Bilic’le temaslar sürüyor, ancak henüz netleşen bir durum yok. Daha önce tazminat problemi sebebiyle Fenerbahçe’ye gelemeyen Hırvat hocanın bugün Shenzhen deplasmanına çıktıktan sonra Guoan’a veda ederek Çin kariyerini noktalayacağı belirtiliyor. Avrupa’ya geri dönmek isteyen 53 yaşındaki Slaven Bilic’in kendisini ısrarla isteyen Fenerbahçe’yle anlaşmasına kesin gözüyle bakılsa da yönetim temkinli davranıyor.

Nico Kovac boşta

Geçtiğimiz günlerde Çin basınına konuşan Slaven Bilic, hakkındaki transfer dedikodularını net bir şekilde yalanlamıştı. Daha önce yaşadığı pürüzleri unutmayan sarı lacivertliler, Monaco ile vedalaşan Nico Kovac’ı da listeye dâhil etti. Elli yaşındaki Kovac’ın Bilic’ten daha çok ses getireceği düşünülse de şartlarının daha ağır olduğu da bir gerçek. Ama Kovac’ın Bayern Münih kariyeri ve Türkiye’de daha önce çalışmadığı için eleştirilerden daha uzak oluşu da bir avantaj olarak değerlendiriliyor. Öte yandan İsmail Kartal ismi de kulislerde daha yüksek sesle söyleniyor. Yönetimin Kartal’la henüz bir teması olmasa da teklif hâlinde görevi kabul edeceği biliniyor.

Adana Demir hazırlığı

Fenerbahçe, Adana Demirspor karşılaşmasının hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Sarı lacivertliler, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından dar alanda çift kale maç yaptı. Tedavileri devam eden Altay, Gustavo, Mert Hakan ve Berisha takımdan ayrı bireysel çalışmalar gerçekleştirdi.

KOÇ KARANTİNADA

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un Covid-19 testi pozitif çıktı. Koç’un tedavi sürecini evinde geçirdiği belirtildi. Başkan Vekili Erol Bilecik “Başkan’ımızın sağlık durumu iyi. İzolasyon sürecini tamamlayıp aramıza dönmek sabırsızlanıyor” açıklaması yaptı. TFF, geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Yılmaz Vural'ın Fenerbahçe ısrarı: Başkan Ali Koç'a seslendi Fenerbahçe'de Portekizli hoca Vitor Pereira'nın görevden alınmasının ardından yerine kimin geleceği merak konusu olmaya devam ediyor. Teknik Direktör Yılmaz Vural, yıllardır süren Fenerbahçe hocalığı ısrarını bir kez daha dile getirerek, "Yanlış yapmazsın başkanım" diyerek Ali Koç'a çağrıda bulundu.

Fenerbahçe'de Crespo as oldu Fenerbahçe, elinde çok sayıda orta saha oyuncusu olmasına rağmen Crespo’yu aldığında ağır eleştirilere maruz kalmıştı. Ancak isimsiz Portekizli sahada herkesi susturdu