Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

2021’i kâbus görerek geçiren Galatasaray’ın yakasını 2022’de de şansızlıklar bırakmıyor. Ligin ikinci yarısına galibiyetle başlayarak iyi bir seri yakalamak isteyen sarı kırmızılılarda Giresunspor maçı öncesi eksiklerin çokluğu teknik heyeti kara kara düşündürüyor. Üst üste yedi maçtan üç puansız ayrılan Aslan, Antalyaspor karşında aldığı 2-0’lık galibiyetle morallenmişti. Liderin 19 puan gerisinde olan Cimbom’da hesaplar şampiyonluktan Avrupa vizesine dönerken bunun için uzun bir seri elde etmek istiyor.

Altyapıya sarıldı

Galatasaray cumartesi Giresunpor’u evinde ağırlayacağı mücadeleye birçok yıldızından mahrum hazırlanıyor. Muslera ve Diagne’nin sakatlığı sürerken, Marcao, Kerem ve Alpaslan sakat. Mustafa ve Feghouli de Afrika Kupası için ülkelerinin millî takımlarında bulunuyor. Ayrıca Boey, Luyindama ve Arda’nın uzun süreli sakatlıkları sonrası durumları belirsiz. 10 önemli isimin yokluğunda Fatih Terim altyapıdan Işık Kaan Aslan ve Atalay gibi genç oyuncuları A Takım’la çalıştıracak. Transferden ise şu ana kadar ses yok.

Aslan mesaiye başladı

Galatasaray’da ligdeki aradan dolayı Fatih Terim’in oyuncularına verdiği beş günlük izin dün sona erdi. Florya’da top başı yapan sarı kırmızılılar yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda kondisyon ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. Aslan, Giresun hazırlıklarına bugün yapacağı idmanla devam edecek.

İZOLASYON ALTINDA

Hissettiği belirtiler sonrası ülkesi Hollanda’da yaptırdığı Covid-19 testinde pozitif sonuç görülen Galatasaray'ın sol beki Patrick van Aanholt’un izolasyon ve tedavi sürecine başlandığı açıklandı. Hollanda’daki karantina süresi cuma günü dolacak olan oyuncu, aynı gün yapılacak test sonucunun negatif çıkması durumunda İstanbul’a dönecek ve takımıyla birlikte idmanlara başlayacak.

Galatasaray'da Solbakken ve Ceide için Omar devrede Tam bir yıl önce talihsiz bir kaza geçiren Omar, vatandaşlarına İstanbul ve Galatasaray’ı anlattı “Bu kulüp beni hiç yalnız bırakmadı. Buraya gelmelisiniz” tavsiyesinde bulundu

Galatasaray'da forvet krizi: Şapkadan Kerem çıkacak Galatasaray'da Diagne sakat, Mustafa ise Afrika Kupası'nda olacak. Terim elde kalan Halil'in yanına Kerem'i de koyacak.