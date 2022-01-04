Türkiye Gazetesi

Covid-19 vakaları ülke genelinde olduğu gibi spor camiasında da artmaya başladı. Son tedirgin eden haber Galatasaray'dan geldi. Sarı-kırmızılı kulüp, futbol takımı oyuncuları, teknik heyeti, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlara korona testi uyguladı.

2 KİŞİ POZİTİF

Yapılan PCR testlerinin ardından futbolcular Fatih Öztürk ile Alpaslan Öztürk'ün koronavirüse yakalandığı tespit edildi. İki oyuncunun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatıldı.

Galatasaray'ın yüzü gülmüyor: Takımda 10 eksik var İlk yarıyı liderin 19 puan gerisinde kapatan, kupadan elenen, sakatlık ve cezalarla uğraşan Cimbom, 2022’ye de dertli girdi. İkinci yarı öncesi takımda tam 10 eksik var, transferden ses yok…

Galatasaray'da Solbakken ve Ceide için Omar devrede Tam bir yıl önce talihsiz bir kaza geçiren Omar, vatandaşlarına İstanbul ve Galatasaray’ı anlattı “Bu kulüp beni hiç yalnız bırakmadı. Buraya gelmelisiniz” tavsiyesinde bulundu

Galatasaray'da 6 pozitif Galatasaray kadın voleybol takımında 5'i oyuncu 1 personel olmak üzere 6 kişinin PCR testi pozitif çıktı.