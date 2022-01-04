Türkiye Gazetesi

Galatasaray'da Burak Elmas'ın başkanlık koltuğuna oturmasının ardından iki ezeli rakip arasındaki tansiyon oldukça düştü. Yönetim bazında yaşanan yakınlaşmaların ardından son sıcak temas basketbol branşında yaşandı.

Fenerbahçe Beko, en çok transfere ihtiyaç duyduğu 'oyun kurucu' mevkiisi için harekete geçti. Sarı lacivertli ekip, Galatasaray'ın ABD'li basketbolcusu Melo Trimble'ı kadrosuna katmak için girişimde bulundu ancak başkan Elmas'ın engeline takıldı.

İddiaya göre; Trimble'ın 150 bin euro'luk Euroleague çıkış maddesini kullanmaya karar veren Fenerbahçe Beko için devreye giren Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Ali Koç'u ikna etti ve sarı lacivertliler bu transferden vazgeçti.

İMZA AŞAMASINDAN DÖNÜLDÜ

Takvim'in haberine göre; transferin gerçekleşmesine ramak kala Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u aradı ve bu transferden vazgeçirdi. ABD'li basketbolcu böylece Fenerbahçe'nin kapısından dönmüş oldu.

"GALATASARAY İLE FENERBAHÇE DOST OLAMAZ"

İkıi kulüp arasındaki bu yakınlaşmayı bazı taraftarlar doğru bulmadığını belirtirken, geçtiğimiz günlerde Galatasaraylı yönetici Rezan Epözdemir, görevinden istifa ettiğini açıkladığı basın toplantısında "Galatasaray ile Fenerbahçe dost olamaz" ifadesini kullanmıştı.

Koronavirüs parkeyi vurdu: Fenerbahçe Beko'nun iki maçı ertelendi Fenerbahçe Beko'nun Real Madrid ve Büyükçekmece Basketbol müsabakaları, takımlarda artan koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi. Sarı lacivertliler, iki sporcunun ve bir teknik ekip üyesinin test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Galatasaray'da iki futbolcu korona oldu Koronavirüs, Galatasaray'a da bulaştı. Sarı-kırmızılılarda iki futbolcunun PCR testi pozitif çıktı.