Türkiye Gazetesi

Yeni yıla girilmesiyle Avrupa’nın bazı yıldız futbolcularının sözleşmeleri sona erdi. Sözleşmesi sona eren yıldız futbolcular, bedelsiz olarak transfer olabilecek. Aynı zamanda birçok yıldızında sözleşmelerinin sona ermesine 6 ay kaldı. İşte bedelsiz olarak transfer edilebilecek yıldız isimler.

Bedelsiz olarak transfer edilebilecek yıldız futbolcular;

HATEM BEN ARFA

34 yaşındaki Fransız orta saha listenin ilk sırasında bulunuyor.

AYO AKINOLA

21 yaşındaki Kanadalı forvet listede dikkat çeken isimlerinden biri.

JACK WILSHERE

30 yaşındaki deneyimli orta saha şuan kulüpsüz.

LUIS NANI

35 yaşında ki Luıs Nani ise listede göze çarpan isimlerden biri. Yıldız futbolcu şuan Orlando City’de forma giyiyor.

ALEXANDRE PATO

Kariyerinde bir çok önemli kupayı kazanan Alexadnre Pato, bedelsiz olarak transfer edilebilecek oyuncular arasında yer alıyor.

SHINJI KAGAWA

32 yaşındaki orta saha Shınhı Kagawa, bedelsiz transfer edilebilecek oyuncular arasında yer alıyor. Yıldız orta saha Beşiktaş forması da giymişti.

Burak Elmas'ın bir telefonu yetti! Ali Koç transferden vazgeçti Fneerbahçe Beko'nun Galatasaraylı oyun kurucu Trimble için hamlede bulunması üzerine sarı kırmızılıların başkanı Burak Elmas'ın Ali Koç'u aradığı ve Koç'u transferden vazgeçirdiği iddia edildi.

Fenerbahçe’de bomba transfer iddiası: Yıldız oyuncu Fransa yolcusu Vitor Pereira ile yolları ayıran Fenerbahçe, transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-Lacivertlilerde takıma gelecek oyuncular kadar gidecek oyuncular da büyük önem taşırken, şaşırtan bir teklif geldi. Pereira döneminde performansını yükselten ve başarılı oyunuyla dikkat çeken Marcel Tisserand’a, Fransa Ligue 1 ekiplerinden St Etienne talip oldu.

Herkes bu transferi konuşuyor! Jailson adım adım Galatasaray’da Devre arası transfer döneminde ön liberoya takviye yapmak isteyen Galatasaray, gündeme sürpriz bir isimle geldi. Sarı-Kırmızılı ekip bir dönem Fenerbahçe’de de forma giyen Jailson'a talip olduğunu bildirdi. 26 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Belhanda'ya attığı tokatla gündem olmuştu.