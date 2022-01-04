Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz sezon Hatayspor’daki performansıyla büyük kulüplerin radarına giren Aaron Boupendza, sürpriz bir şekilde Al-Arabi’ye transfer olmuştu. Süper Lig’de 22 gol atan Gabonlu oyuncu tekrardan Süper Lig’e döneceği iddia edildi. Gol sıkıntısı çeken Fenerbahçe’nin oyuncuyu radarına aldığı belirtilirken, Beşiktaş da 25 yaşındaki oyuncu için devreye girdiği iddia edildi.

FENERBAHÇE İSTİYOR

Hatayspor’dan 4 milyon 250 bin Euro karşılığında Katar’ın Al-Arabi takımına transfer olan 25 yaşındaki Boupendza için Fenerbahçe’nin harekete geçtiği belirtildi. Ligde gol sorunu yaşayan Sarı-Lacivertlilerin Gabonlu golcü ile anlaşmak istediği söylendi.

KATAR’DA MUTSUZ

Larin’in gitme olasılığına karşı forvet arayışına geçen Beşiktaş, oyuncu ve kulübüyle direk temas kurdu. Boupendza'nın Katar'da mutsuz olduğu ve Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı bildirildi.

3 GOL ATABİLDİ

Bu sezon Katar Ligi'nde 10 maça çıkan Gabonlu forvet, 3 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.

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