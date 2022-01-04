Türkiye Gazetesi

Spor Toto 1. Lig ekibi Bursaspor'da takım kaptanlarından 24 yaşındaki Emirhan Aydoğan'ın sözleşmesi feshedildi. Bursaspor altyapısından yetişen ve yeşil beyazlı kulüpten ayrılan Aydoğan'ın Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'ye transferinin an meselesi olduğu belirtildi.

Aralık ayında Bursa medyasında yayımlanan haberlerde, Ilıcalı'nın Emirhan Aydoğan'ı ve başka Türk futbolcuları da Hull City’nin kadrosuna katmak için transfer listesine aldığı iddia edilmişti.

Son maçlarda kadroya alınmayan 24 yaşındaki futbolcuyla yolların neden ayrıldığı konusunda herhangi bir açıklama yapılmazken, sözleşmesinin feshedilmesi Hull City iddialarını güçlendirdi.

SOSYAL MEDYADAN VEDA ETTİ

Bursaspor’un yollarını ayırdığı Emirhan Aydoğan, veda mesajı yayımladı.

Aydoğan, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"İlk kez 10 yaşımda girdim bu kapıdan. Bursasporluluğu doğduğumda kulağıma ismimi okuyan bebeklik arkadaşım Enes’in babası kaptan Mesut Ünal’dan, aynı binada otururken aile kahvaltılarımıza katılan Majeed Mususi, Elvir Baliç ve unutulmaz başkanımız Murat Gülez’in önderliğinde Basri Ukuşer Hocam ve Babam’dan öğrendim. Futbol okuluyla başlayan serüven 97 jenerasyonundaki arkadaşlarımla Vakıfköy’de devam etti. Kulübümüze kazandırdığımız Avrupa ve Türkiye şampiyonluklarının mutluluğu hiç bir zaman unutulmayacak. A takıma yükselmenin gururunu da kiralık gönderilmenin üzüntüsünü de yaşadım. Nasıl olsa bir gün dönecektim. Döndüm, kaldığım yerden devam ettim."

"Kaptanlık bandını taktığım ilk günü hiç unutmayacağım" diyen Emirhan Aydoğan, mesajına "Zorlu dönemler de yaşadık. Formam için her zaman elimden geleni yaparken, sorumluluktan kaçmadım. İnandığım doğrulardan geri adım atmadım ve şimdi ayrılık vakti geldi. Bazen gitmek zorunluluk olur" sözleriyle devam etti.

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Acun Ilıcalı'nın Hull City'yi satın alması İngiltere'de gündem oldu! İngiltere Championship'te 9 puanla 22. sırada yer alan Hull City'i satın alan Acun Ilıcalı, ada basınında gündem oldu. İngiliz gazeteleri olayı, "Türk TV kralı Hull City'yi 30 milyon sterline satın almayı kabul etti" ifadesiyle manşetten verdi. Ilıcalı’nın ise kulübün sahibi Assem Allam'a ilk etapta 30 milyon sterlin vereceği, kulübün Premier Lig'e yükselmesi durumunda da 20 milyon sterlin daha ödeyeceği belirtildi.