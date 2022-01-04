Türkiye Gazetesi

Teniste yeni sezon heyecanı başlıyor. 17-30 Ocak tarihleri arasında Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenecek olan sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık, aşı tartışmalarını da beraberinde getirdi.

Turnuvanın başlamasına kısa bir süre kala Avustralya hükümeti ve Avustralya Açık yönetimi, oyunculara koronavirüs aşısı zorunluluğu getirildiğini duyurmuştu. Aşı olmayı reddeden tenisçilerden ise bağımsız uzmanlardan oluşan kuruldan tıbbi muafiyet alınması talep edilmişti.

DJOKOVIC'E 'TIBBİ MUAFİYET'

Toplamda 9 şampiyonluk yaşadığı Avustralya Açık'a katılacağını sosyal medya hesabından duyuran Djokovic, "Yeni sezon öncesi sevdiklerimle güzel zaman geçirdim ve bugün tıbbi muafiyet alarak Avustralya'ya doğru yola koyuldum. 2022 için hazırım" ifadelerini kullandı.

Paylaşımında havalimanında çekilmiş bir fotoğrafına da yer veren Djokovic, "Önümüzdeki birkaç hafta içinde tenis atmosferini yaşamaya hazırım. Destekleriniz için teşekkürler" yorumunu yaptı.



Djokovic, 3'ü üst üste olmak üzere Avustralya Açık'ta toplam 9 şampiyonluk yaşadı.

'TIBBİ MUAFİYET' NEDİR?

Avustralya Açık yönetimi ve Avustralya hükümeti, geçtiğimiz günlerde turnuva öncesi özel sağlık protokolleriyle ilgili güncelleme yaptı. Novak Djokovic'e tanınan bu muafiyetin aşı olmamış ve turnuvaya katılmak isteyen her sporcuya uygulanacağı belirtildi.

Avustralya Açık turnuva direktörü Craig Tiley, 'tıbbi muafiyet' ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

"Turnuvaya katılacak çoğu sporcu aşılarını olmuş durumda. Aşı olmayı tercih etmeyen sporcular için sıkı bir protokol hazırlandı. Bu protokollere harfiyen uyacak sporculara tıbbi muafiyet tanınacak. Turnuva sırasında çıkacak bir pozitif sonuç durumunda izolasyona alınacaklar ve maçları bu süreye denk gelirse maça çıkamayıp turnuvaya veda edecekler."

Avustralya Açık tarafından tanınacak tıbbi muafiyet şartlarında uçağa binmeden 72 saat önce negatif test sonucu ve ülkeye inişte zorunlu test yapılması bulunuyor. Test sonucu çıkana kadar tam izolasyon ve turnunadan önce 14 gün boyunca otel karantinası da şartlar arasında.

ATP: İLK 100'DEKİ SPORCULARIN YALNIZCA 5'İ AŞISIZ

Erkek tenisçiler birliği ATP, Avustralya Açık öncesi yaptığı açıklamada sıralamada ilk 100'de bulunan sporculardan sadece 5'inin aşı yaptırmadığını açıkladı. Bu sporcuların da tıbbi muafiyet alarak turnuvaya katılması bekleniyor.

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