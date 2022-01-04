Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe Spor Klübü, Bosna Hersek Milli Takımı kalecisi Kenan Piric'i kadrosuna kattı. Piric ile sarı-kırmızılı ekipa rasında 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı öğrenildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Kenna Piric ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Piric'in daha önce OFK Gradina, KAA Gent (21 yaş altı), Sloboda Tuzla, Zrinjski Mostar, NK Maribor ve Atromitos takımlarının kalesini koruduğu aktarıldı.

KENAN PİRİC KİMDİR?

Kenan Piric, 7 Temmuz 1994'te Tuzla, Bosna-Hersek'te dünyaya geldi. Ülkesinin milli takımında kaleci olarak oynayan Bosnalı profesyonel futbolcu Piric, kıdemli kariyerine Gradina'da başladı ve 2013'te Gent'e katılmadan önce, bir yıl sonra Sloboda Tuzla ile anlaştı. 2017 yılında Pirić, Zrinjski Mostar'a taşındı. Ertesi yıl Maribor'a transfer oldu.

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