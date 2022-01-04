Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in en iddialı transferlerinden olan dünyaca ünlü futbol yıldızı Mario Balotelli'den kötü haber geldi. Koronavirüs testi yaptıran Balotelli'nin pozitif çıktığı ve İtalya'daki evinde karantina sürecine girdiği kulübü Adana Demirspor tarafından açıklandı.

ADANA DEMİRSPOR'DAN BALOTELLİ AÇIKLAMASI

Adana Demirspor tarafından Balotelli'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi. Açıklamada yer alan ayrıntılar şöyle:



“Futbolcumuz Mario #Balotelli'nin hissettiği belirtiler sonrası ülkesi İtalya'da yaptırdığı Covid-19 PCR testi sonucu pozitif çıkmıştır. İzolasyon ve tedavi sürecine başlanan futbolcumuz bu süreyi İtalya'da evinde geçirecektir. Futbolcumuza acil şifalar diliyoruz.”



Balotelli transferinde sıcak gelişme: Adana Demir Başkanı'ndan açıklama geldi Galatasaray’ın radarında olan Mario Balotelli için Adana Demirspor kulübünden resmi açıklama geldi. Canlı yanına bağlanan Adana Demirspor Başkan’ı Murat Sancak, Balotelli hakkında çıkan transfer iddiaları hakkında konuştu. Sancak, Galatasaray’dan herhangi bir teklif uluşmadığını belirtti. Murat Sancak aynı zamanda 10 milyon euroluk öneriyle her şeyin değişebileceğini söyledi.

Balotelli Türk düğününde döktürdü Sportif Direktör Gökhan Göktürk'ün düğününe katılan Adana Demirsporlu futbolcu Mario Balotelli, çiftetelli de sahneye çıkıp adeta döktürdü.

Adana’da Balotelli rüzgarı! Mavi şimşekler Gaziantep’i farklı geçti Süper Lig’in 7’inci haftasında Adana Demirspor, sahasında şov yaptı. Gaziantep FK’yı 4-0 mağlup eden Adana Demirspor’da geçen hafta Beşiktaş’a gol atan Mario Nalotelli bu maçta da sahanın en iyilerindendi. Takımının 3’ncü golünü atan yıldız oyuncu, İtalyan hoca Montella yönetiminde 2’nci galibiyetlerini aldılar.